Taiwan obvinil kapitána čínskej lode z poškodenia podmorských káblov

Tchaj-pej 11. apríla (TASR) - Taiwanskí prokurátori v piatok obvinili kapitána čínskej lode z úmyselného poškodenia podmorských káblov v Taiwanskom prielive, ku ktorému došlo vo februári. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa prokurátorov orgány zadržali kapitána nákladnej lode Chung-Tchaj s čínskou posádkou, registrovanej v africkom štáte Togo. Taiwanská pobrežná stráž zadržala spomínanú loď vo februári po podozrení, že loď spustila kotvy v blízkosti podmorského kábla pri juhozápadnom Taiwane a poškodila ho.



Prokuratúra v meste Tchaj-nan na juhu Taiwanu uviedla, že obvinila čínskeho kapitána lode, ktorého identifikovala len podľa priezviska Wang, zo zodpovednosti za poškodenie kábla.



Podľa vyhlásenia prokuratúry Wang povedal, že je nevinný, ale odmietol poskytnúť údaje o majiteľovi lode a „mal zlý prístup“.



Sedem ďalších čínskych štátnych príslušníkov zadržaných v rovnakom čase nebude obvinených a prevezú ich do Číny. Prokurátori dodali, že tento prípad je prvým trestným stíhaním na ostrove v súvislosti s poškodením námorných káblov.



Čína sa podľa agentúry Reuters dosiaľ nevyjadrila k zadržaniu kapitána lode. Čínska vláda vo februári obvinila Taiwan, že „manipuluje“ s faktami ohľadom možnej účasti čínskej nákladnej lode na poškodení podmorského komunikačného kábla.



Taiwanské ministerstvo pre digitálne technológie tvrdí, že Taiwan v tomto roku nahlásil päť prípadov porúch námorných káblov. V minulom roku to boli len tri prípady a rovnaký počet zaznamenali aj v roku 2023.



Pobrežná stráž Taiwanu v uplynulých mesiacoch zintenzívnila úsilie o ochranu svojich námorných káblov vrátane monitorovania „čiernej listiny“ takmer 100 lodí napojených na Čínu, ktoré sú registrované v inej krajine, ako je krajina ich vlastníka, tvrdia predstavitelia oboznámení so záležitosťou.



Taiwan v januári uviedol, že podozrieva loď napojenú na Čínu z poškodenia podmorského kábla pri jeho severnom pobreží. Majiteľ lode poprel obvinenia.



Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a viackrát pohrozila, že v krajnom prípade ho môže k zvyšku krajiny pripojiť aj silou. Peking v posledných rokoch zvýšil svoje vojenské aktivity okolo ostrova. Taiwan sa obáva, že Čína by ho v rámci pokusu o obsadenie alebo o blokádu mohla odrezať od komunikačného prepojenia s okolitým svetom.