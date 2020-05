Taiwan odmieta uznať podmienky Číny pre jeho členstvo vo WHO

Washington 15. mája (TASR) - Taiwan odmietol prijať podmienku Pekingu, za ktorej je ochotný súhlasiť s jeho prizvaním na zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) v úlohe pozorovateľa, a síce, že bude uznávať politiku jednej Číny. V piatok o tom informovala spravodajská televízia CNN.



"Nie je možné prijať niečo, čo neexistuje," vyhlásil na margo politiky jednej Číny taiwanský minister zdravotníctva Čchen Š'-čung.



Svetové zdravotnícke zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO), ktorej členom však Taiwan nie je.



Súčasný Taiwan vznikol po občianskej vojne v roku 1949, po ktorej sa k moci v Číne dostal komunistický vodca Mao Ce-tung. Nacionalistická frakcia vedená Čankajškom utiekla na Taiwan, ostrov vzdialený asi 160 kilometrov od pevninskej Číny. Taiwan však nikdy nevyhlásil samostatnosť, hoci má vlastné ministerstvo zahraničných vecí aj armádu.



Tento ostrov Čína dlhodobo považuje za súčasť svojho územia. Peking preto blokuje členstvo Taiwanu v mnohých medzinárodných organizáciách pokiaľ neuzná, že je súčasťou Číny.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že "je proti takzvaným návrhom" ostatných krajín vyzývajúcich na účasť Taiwanu na podujatiach WHO v úlohe pozorovateľa. Zároveň dodalo, že "krajiny, ktoré trvajú na tejto diskusii, sa snažia narušiť činnosť WHO a oslabiť globálnu spoluprácu v boji proti pandémii.



Námestníčka taiwanského ministra zahraničných vecí Kelly Hsiehová v piatok uviedla, že "Taiwan má právo byť súčasťou WHO".



"Povedali sme to už mnohokrát. Iba naša demokraticky zvolená vláda a verejné zdravotníctvo vedené našimi odborníkmi sa môžu postarať o našich 23 miliónov občanov a efektívne prispievať k fungovaniu organizácie, akou je WHO," dodala.



Predstavitelia Taiwanu a iní pozorovatelia tvrdia, že vylúčenie Taiwanu z WHO malo nepriaznivý účinok na možnosti svetového spoločenstva vyrovnať sa s pandémiou SARS v roku 2003, ako aj so súčasnou pandémiou koronavírusu.