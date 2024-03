Taiwan otestoval svoje systémy protivzdušnej obrany

Tchaj-pej 26. marca (TASR) - Taiwan v utorok ráno vykonal cvičenie svojej protivzdušnej obrany, v rámci ktorého otestoval aj systém Patriot americkej výroby. Reagoval tak na opakované prieniky čínskych vojenských lietadiel a lodí do blízkosti Taiwanu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Velenie taiwanských vzdušných síl uviedlo, že utorkové cvičenie trvalo približne dve hodiny. Okrem patriotov sa testoval aj vlastný taiwanský systém protivzdušnej obrany Sky Bow, ako aj koordinácia s jednotkami pozemných síl a námorníctva.



"Cieľom (cvičenia) bolo otestovať procesy velenia a riadenia spoločných operácií protivzdušnej obrany za účasti troch zložiek armády," uviedlo velenie taiwanských vzdušných síl, podľa ktorého malo cvičenie hladký priebeh.



Komunistická Čína dlhodobo považuje fakticky nezávislý Taiwan za súčasť svojho územia, pričom Peking nevylučuje ani to, že by sa ho jedného dňa mohol zmocniť aj silou.



Súčasťou zvyšovania tlaku na Taiwan je aj takmer každodenné približovanie čínskych vojenských lietadiel a lodí do širšieho okolia ostrova. Časť z nich preniká aj za tzv. stredovú líniu, čo je neoficiálna, ale v minulosti do značnej miery dodržiavaná hranica, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu.



"Vo svetle častých prienikov lietadiel a plavidiel čínskej armády do vzdušného priestoru a vôd obklopujúcich Taiwan budú vzdušné sily pokračovať v zvyšovaní intenzity cvičení, aby dokázali reagovať na potencionálne hrozby," uviedlo velenie taiwanských vzdušných síl v utorkovom vyhlásení.



V priebehu 24 hodín do utorkového rána bolo v širšom okolí Taiwanu spozorovaných 13 čínskych lietadiel a sedem plavidiel námorníctva. Minulý týždeň sa počas jediného dňa priblížilo k Taiwanu 36 čínskych lietadiel, čo bolo najviac od začiatku roka.



Taiwan čínske územné nároky odmieta a zdôrazňuje, že o osude ostrova môžu rozhodovať len samotní jeho obyvatelia. Snaží sa pritom s podporou USA modernizovať a posilňovať svoju armádu, aby bola schopná odraziť prípadný čínsky útok.