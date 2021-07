Taiwan otvorí v Litve svoj úrad s iným názvom

Tchaj-pej 20. júla (TASR) - Taiwan v utorok oznámil, že jeho zastúpenie v Litve, ktoré zriaďuje, bude mať názov Taiwanský zastupiteľský úrad v Litve, a nie Tchajpejská reprezentačná kancelária, ako to býva zvykom. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Toto oznámenie je podľa AFP ďalším signálom, že niektoré pobaltské a stredoeurópske krajiny sa usilujú o užšie vzťahy s Taiwanom, aj keď to má za následok, že si pohnevajú Čínu. Tá si ostrov Taiwan nárokuje a zaviazala sa, že ho jedného dňa ovládne – v prípade potreby aj násilím.



Taiwanský minister zahraničných vecí Wu Čao-sie (Joseph Wu) označil vytvorenie zastupiteľstva v Litve pod daným názvom za "veľmi významný". Dodal, že "Litva je dobrým partnerom Taiwanu, ktorý vyznáva rovnaké hodnoty slobody a demokracie". Na virtuálnom brífingu tiež zdôraznil, že obe krajiny stoja na "strategickej línii obrany demokratických systémov".



Taiwan používa oficiálny názov Čínska republika a ako nezávislý štát ho uznáva iba ďalších 15 krajín sveta. Čína sa ho snaží na svetovej scéne izolovať a bráni sa akémukoľvek oficiálnemu použitiu slova "Taiwan", aby ostrovná vláda nenadobúdala pocit medzinárodnej legitimity. Taiwan však prostredníctvom svojich zastupiteľských úradov de facto udržiava diplomatické vzťahy s desiatkami krajín.



Litva v máji tohto roku oznámila, že ukončuje svoju účasť vo fóre pre spoluprácu 17 + 1, ktoré združovalo štáty strednej a východnej Európy a Čínu, pričom túto platformu označila za "rozporuplnú". AFP vysvetľuje, že mnohí oponenti vnímajú toto združenie, ktoré vzniklo v roku 2021, ako nástroj Číny na presadzovanie vplyvu v regióne.



Následne sa Litva zaviazala darovať Taiwanu asi 20.000 vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 a otvoriť na ostrove svoje vlastné zastúpenie.



AFP dodala, že minulý týždeň Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Tchaj-peji na sociálnej sieti informoval, že Slovensko daruje Taiwanu 10.000 dávok vakcín proti koronavírusu. Dodal, že ide o prejav podpory zo strany Slovenskej republiky, ktorej Taiwan pred rokom daroval 700.000 rúšok.



Slovensko – rovnako ako väčšina krajín sveta – nemá s Taiwanom, na ktorého územie si robí nároky Čína, diplomatické vzťahy a oficiálne uznáva iba vládu v Pekingu, pripomenula minulý týždeň vo svojej správe agentúra Reuters.



AFP k tomu poznamenáva, že tesnejšie vzťahy s Taiwanom presadzujú aj niektorí politici v Česku. Francúzska tlačová agentúra ďalej približuje, že v roku 2019 Praha zrušila dohodu o uzavretí partnerstva s Pekingom a podpísala podobnú dohodu s Tchaj-pejom a že vlaňajšia návšteva predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila na Taiwane Čínu veľmi nahnevala.



Čína v roku 2016 po zvolení Cchaj Jing-wen za taiwanskú prezidentku prerušila oficiálne kontakty s Taiwanom a zvýšila diplomatický tlak na tento ostrov.



Cchaj, ktorá bola vlani znovuzvolená do funkcie, odmieta postoj Pekingu, že Taiwan je súčasťou "jednej Číny", a považuje ostrov za de facto suverénny štát.