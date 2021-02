Taiwan otvoril zastupiteľský úrad v Guyane

Tchaj-pej 4. februára (TASR) - Taiwan otvoril svoj zastupiteľský úrad v Guyane. Oznámilo to vo štvrtok taiwanské ministerstvo zahraničných vecí. Krok si vyslúžil chválu zo strany Spojených štátov, znepokojených narastajúcim vplyvom Číny v Latinskej Amerike, ale i nesúhlas Pekingu, uviedla agentúra Reuters.



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok informovalo, že už 11. januára podpísalo s Guyanou dohodu o otvorení zastupiteľského úradu, ktorý podľa Reuters slúži de facto ako veľvyslanectvo. Rezort diplomacie ďalej uviedol, že úrad funguje od 15. januára.



Guyana má blízke vzťahy s Čínou, ktorá považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu. Peking pritom vyžaduje od krajín, s ktorými má diplomatické vzťahy, aby s vládou v taiwanskej metropole Tchaj-pej nenadväzovali oficiálne kontakty.



Guyanský minister zahraničných vecí Hugh Todd označil zriadený úrad za obchodnú a investičnú kanceláriu, ktorá má medzi oboma krajinami "vytvoriť priestor" pre podnikateľské aktivity v súkromnom sektore. Dodal však, že "Guyana neuznáva Taiwan ako nezávislý štát" a s Tchaj-pejom diplomatické vzťahy nenadviazala.



Dohodu o začatí tzv. obchodnej misie privítali USA. Užšie vzťahy s Taiwanom označilo americké veľvyslanectvo v Guyane za "míľnik" pre obe krajiny, vďaka ktorému sa prehĺbi ich spolupráca založená "na ich zdieľaných demokratických hodnotách i vzájomnom rešpekte", informuje agentúra AFP.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí zase vyjadril vieru v to, že Guyana s Taiwanom oficiálne vzťahy nenadviaže, a latinskoamerickú krajinu v súvislosti so spustením obchodnej misie vyzval, aby "podnikla kroky na nápravu svojej chyby".



Taiwan má oficiálne diplomatické vzťahy len so 14 krajinami sveta vrátane štyroch karibských, pričom USA sa obávajú straty jeho podpory na úkor Číny práve v tejto oblasti, pripomína Reuters.



Samotné USA oficiálne uznávajú len Čínu a s Taiwanom udržujú len neformálne vzťahy. V jeho metropole Tchaj-pej však majú Americký inštitút v Taiwane (AIT), ktorý im slúži de facto ako veľvyslanectvo.