Taiwan oznámil, že čínske bojové lietadlá narušili jeho zónu obrany

Tchaj-pej 6. septembra (TASR) – Taiwan oznámil, že 19 čínskych bojových lietadiel v nedeľu vniklo do jeho identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ). Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že do tohto priestoru vniklo 19 lietadiel vrátane stíhačiek.



Taiwan podľa ministerstva uviedol do prevádzky svoje systémy protivzdušnej obrany a bojové lietadlá s cieľom varovať čínske stroje. Čína sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.



Tchaj-pej už viac ako rok upozorňuje na manévre Číny vo vodách a vzdušnom priestore okolo Taiwanu, pripomína BBC. Peking v júni poslal do ADIZ Taiwanu 28 vojenských lietadiel. Išlo o najrozsiahlejšie takéto narušenie nahlásené Taiwanom.



Čína považuje Taiwan za odštiepeneckú provinciu, ktorá bude jedného dňa znovuzjednotená s pevninou, a to aj napriek tomu, že tento demokratický ostrov má od roku 1949 svoju vlastnú vládu.



ADIZ je oblasť mimo územia a vzdušného priestoru krajín. Tie však v rámci národnej bezpečnosti rozpoznávajú, monitorujú a kontrolujú cudzie lietadlá nachádzajúce sa v tejto zóne, vysvetľuje BBC. Technicky však ide o medzinárodný vzdušný priestor.