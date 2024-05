Taiwan počas cvičenia čínskej armády zaznamenal 62 lietadiel

Tchaj-pej 24. mája (TASR) – Počas druhého dňa cvičenia čínskej armády v okolí Taiwanu zaznamenali pri ostrove 62 čínskych lietadiel. V piatok večer to oznámilo taiwanské ministerstvo obrany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ministerstvo uviedlo, že 47 zo 62 bombardérov, stíhačiek a dopravných lietadiel v okolí ostrova prekročilo stredovú líniu v Taiwanskom prielive a vstúpilo do severnej, centrálnej a južnej časti taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ), kde sa pripojili k 27 plavidlám čínskej armády a pobrežnej stráže. Podľa Tchaj-peja ide o najvyšší dosiaľ zaznamenaný počet čínskych lietadiel v okolí ostrova.



Čínske vojenské cvičenie "Joint Sword-2024A" sa začalo už vo štvrtok ráno. Počas prvého dňa v okolí ostrova zaregistrovali 49 čínskych lietadiel. Cieľom manévrov je nácvik "schopnosti spoločného prebratia moci, spoločného útoku a ovládnutie kľúčových území", vyhlásil hovorca čínskej armády.



Čínske vojenské cvičenie sa začalo iba niekoľko dní po nástupe nového taiwanského prezidenta Laj Čching-teho do úradu. Peking ho považuje za nebezpečného separatistu a Taiwan za súčasť svojho územia.



"Musíme preukázať vôľu brániť našu krajinu," vyhlásil taiwanský prezident. Dodal, že nikto by nemal pochybovať o úmysle Číny zmocniť sa ostrova.