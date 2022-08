Taiwan poďakoval USA za prijatie opatrení na udržanie bezpečnosti

Tchaj-pej 13. augusta (TASR) - Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu poďakovalo Spojeným štátom za prijatie konkrétnych opatrení na udržanie bezpečnosti a mieru v Taiwanskom prielive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Taiwanský rezort diplomacie vo vyhlásení uviedol, že čínske "nevyprovokované vojenské a ekonomické zastrašovanie" ešte viac posilnilo jednotu a odolnosť "svetového demokratického tábora".



Zvýšené napätie medzi Pekingom a Tchaj-pejom vyvolala cesta predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwan. Peking v reakcii na túto návštevu, ktorá sa uskutočnila 2. augusta, spustil v Taiwanskom prielive vojenské cvičenia, ktoré mali pôvodne trvať do nedele minulého týždňa, no napokon trvali až do tejto stredy.



Koordinátor Bieleho domu pre záležitosti Ázie a Tichomoria Kurt Campbell v piatok uviedol, že Čína reagovala na Pelosiovej návštevu prehnane.



Dodal, že americké námorníctvo v priebehu nasledujúcich týždňov usporiada cvičenie v Taiwanskom prielive zamerané na demonštráciu princípu slobody námornej dopravy. "Je to v súlade s naším dlhodobým záväzkom voči slobode námornej dopravy," vyhlásil.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking v stredu upozornil, že na tomto ostrove nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčil možnosť vojenského zásahu.