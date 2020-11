V taiwanskom parlamente sa poslanci pobili pre nezhody o mäse

Tchaj-pej 27. novembra (TASR) – Poslanci taiwanského parlamentu sa v piatok pobili v rokovacej sále. Dôvodom boli nezhody okolo rozhodnutia tamojšej vlády, ktorá chce umožniť dovoz hovädzieho a bravčového mäsa z USA na Taiwan. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Taiwanský premiér Su Čen-čchang sa v piatok ráno pripravoval vystúpiť v parlamente so správou o legislatíve týkajúcej sa dovozu bravčoviny. Zákonodarcovia taiwanskej nacionalistickej opozičnej strany Kuomintang (KMT) však jeho vystúpenie prekazili, keď v sále vysypali vrecia s bravčovými vnútornosťami.



Poslanci vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) sa ich vzápätí pokúsili zastaviť, čo vyústilo vo fyzické potýčky a obhadzovanie sa obsahom vriec. Na videu, ktoré zverejnila agentúra Reuters, jeden z poslancov DPP zápasníckym chvatom zvalil na zem zákonodarcu z konkurenčnej KMT.



Vláda taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen v auguste zrušila dlhodobý zákaz dovozu bravčového a hovädzieho mäsa z USA, čo bolo považované za prvý krok k rokovaniam o bilaterálnej obchodnej dohode s USA. Zrušenie tohto zákazu má začať platiť od januára, čo však narazilo na tvrdý odpor opozičnej strany KMT, ako aj časti taiwanskej verejnosti.



Realizácia tohto rozhodnutia by totiž umožnila dovoz bravčového mäsa so zvyškami rastového hormónu, ktorý podporuje rast chudého mäsa a ktorý niektorí poľnohospodári používajú na prikrmovanie ošípaných. Táto látka je v Európskej únii zakázaná, v USA je však legálna.



DPP, ktorá má v taiwanskom parlamente väčšinu kresiel, tvrdí, že predmetné rozhodnutie obyvateľov ostrova nijako neohrozuje. Opozíciu pritom obviňuje z politizácie celej záležitosti, zo šírenia zbytočného strachu a falošných správ. Opozičná KMT chce naopak usporiadať referendum o dovoze bravčového mäsa z USA.



Pre obavy v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou bravčoviny dovážanej z USA pochodovali v nedeľu ulicami taiwanskej metropoly Tchaj-pej tisíce ľudí.