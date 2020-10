Poslanci na Taiwane žiadajú o obnovenie diplomatických vzťahov s USA

Tchaj-pej 6. októbra (TASR) - Poslanci taiwanského parlamentu schválili v utorok uznesenie, ktoré od vlády žiada obnovenie diplomatických vzťahov s USA. Informovala o tom agentúra DPA.



Návrh uznesenia predložila Čínska národná strana (Kuomintang) a zákonodarcovia ho schválili jednohlasne.



Poslanci žiadajú taiwanské ministerstvo zahraničných vecí, aby sa aktívne usilovalo o oficiálne diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi v období, keď sa vzťahy medzi týmito dvoma krajinami v iných oblastiach zlepšujú.



Náznaky zlepšujúceho sa partnerstva medzi Washingtonom a Tchaj-pejom vyvolali hnev Pekingu, píše DPA.



Začiatkom augusta Taiwan navštívil americký minister zdravotníctva Alex Azar. O mesiac neskôr na tento ostrov pricestoval námestník amerického ministra zahraničných vecí Keith Krach - najvyššie postavený predstaviteľ USA, ktorý sem zavítal od roku 1979.



Poslanci v utorok schválili aj ďalšie uznesenie. V ňom podľa DPA vládu žiadajú, aby Spojené štáty presvedčila o nevyhnutnosti poskytnúť Taiwanu ochranu diplomatickými, hospodárskymi a vojenskými prostriedkami v prípade, ak by obyvatelia ostrova a jeho sociálno-ekonomický systém čelil čínskym hrozbám, ktoré by mohli narušiť mier v oblasti.



Uznesenie vládu taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen žiada, aby sa usilovala viesť dialóg s Pekingom s cieľom vyriešiť spory v období, keď sa napätie medzi krajinami zvyšuje - najmä v spojitosti s nedávnymi prípadmi vniknutia čínskych bojových lietadiel do vzdušného priestoru Taiwanu.



Hovorkyňa ministerstva zahraničia povedala, že Taiwan bude pokračovať v upevňovaní vzťahov s USA v rôznych oblastiach vrátane politiky, medzinárodnej účasti Taiwanu, hospodárstva a obchodu, bezpečnosti a ďalších.