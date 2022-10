Taiwan pozval čínskych veterinárov k umierajúcej pande

Tchaj-pej 28. októbra (TASR) - Predstavitelia taiwanskej zoologickej záhrady pozvali čínskych veterinárnych expertov, aby zhodnotili zdravotný stav chorej a zrejme umierajúcej pandy.



Podľa agentúry AFP pôjde o nezvyčajnú návštevu, keďže vzťahy medzi Čínou a Taiwanom sú už od roku 2016 na bode mrazu. Z iniciatívy Pekingu bola prerušená akákoľvek oficiálna komunikácia s Tchaj-pejom aj vzájomné návštevy vládnych predstaviteľov.



Taiwan však tentoraz urobil výnimku kvôli chorej pande veľkej, ktorú komunistická Čína v roku 2008 darovala taiwanskej zoo a ktorá sa stala symbolom vtedajšieho oteplenia vzťahov medzi oboma krajinami.



Osemnásťročný pandí samec Tchuan Tchuan v priebehu posledných týždňoch ochorel. Chovatelia majú obavy, že sa priblížil jeho koniec a začali mu poskytovať paliatívnu starostlivosť. Na základe príznakov sa predpokladá, že príčinou jeho ťažkostí je mozgový nádor.



Čínski veterinári by mali zostať na Taiwane sedem dní, v priebehu ktorých by mali zhodnotiť zdravotný stav a správanie zvieraťa.



"(Čínski odborníci) vyjadrili túžbu prísť Tchuan Tchuana osobne navštíviť. Myslím si, že to bude veľmi zmysluplná cesta," uviedla predstaviteľka tchajpejskej mestskej zoo Eve Wangová.



Kedy presne prídu čínski experti na Taiwan, nie je jasné. Taiwanské úrady však už spracúvajú ich žiadosti o udelenie víz.



Čínske úrady v rámci tzv. pandej diplomacie tieto vzácne živočíchy iným krajinám spravidla len "požičiavajú". V roku 2008 však urobili výnimku, keď darovali Taiwanu samca Tchuan Tchuana a samicu Jüan Jüan. Podľa pozorovateľov chceli týmto spôsobom podporiť vtedajšie taiwanské vedenie priateľsky naklonené Pekingu.