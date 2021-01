Taiwan pre dva prípady infekcie umiestnil do karantény 5000 osôb

Tchaj-pej 26. januára (TASR) - Úrady zdravotníctva na Taiwane umiestnili do karantény 5000 ľudí v snahe objaviť zdroj nákazy dvoch nových prípadov koranavírusu spojených s nemocnicou, uviedla v utorok agentúra AP.



Úradníci v pondelok oznámili, že neboli schopní zistiť, ako sa manželia nakazili po krátkom pobyte vo všeobecnej nemocnici neďaleko hlavného mesta. Muž zostal v nemocnici pre zdravotné problémy nesúvisiace s ochorením COVID-19 tri dni, jeho manželka sa oňho starala.



Medzi ľuďmi, ktorí boli nútení ostať v karanténe, boli pacienti prepustení z nemocnice v období 6. až 19. januára a ich opatrovatelia.



Taiwan je v súčasnosti v pohotovosti pre 15 prípadov z tejto konkrétnej nemocnice.



Taiwan patrí k vysokooceňovaným krajinám pre jeho rýchle a vytrvalé úsilie o potlačenie ochorenia COVID-19. Do dnešného dňa zaznamenal sedem úmrtí a menej ako 900 potvrdených prípadov infekcie, a to aj napriek tesnej blízkosti Číny, v ktorej pandémia vypukla.