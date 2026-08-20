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Taiwan pre tlak z Číny plánuje zvýšiť výdavky na obranu
Vláda vo vyhlásení po zasadnutí kabinetu uviedla, že v navrhovanom rozpočte na rok 2027 dosiahnu výdavky na obranu 31,41 miliárd dolárov.
Autor TASR
Tchaj-pej 20. augusta (TASR) - Taiwanská vláda vo štvrtok oficiálne navrhla zvýšenie obranných výdavkov o 18 percent v rozpočte na nadchádzajúci rok. Ich celková výška by tým mohla prekročiť 31,41 miliárd dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Taiwan zvyšuje svoje obranné výdavky pre narastajúci vojenský i politický tlak komunistickej Číny. Peking považuje ostrovnú krajinu za súčasť svojho územia a opakovane zdôrazňuje svoje nároky na ňu. Tchaj-pej zároveň reaguje na výzvy Washingtonu investovať viac do obrany.
Vláda vo vyhlásení po zasadnutí kabinetu uviedla, že v navrhovanom rozpočte na rok 2027 dosiahnu výdavky na obranu 31,41 miliárd dolárov, čo je viac ako tri percentá hrubého domáceho produktu. Schválenie by však mohlo byť zložitejšie, keďže vláda nemá dostatočnú podporu v parlamente a aj tohtoročný rozpočet schválil len minulý piatok po mesiacoch odkladania.
Taiwanská vláda urobila z modernizácie armády prioritu a opakovane zdôrazňovala, že bude investovať viac do svojej obrany vrátane podpory vývoja taiwanských ponoriek. Rozpočet okrem iného vyčleňuje financie pre veteránov a pobrežnú stráž, ktorá zastáva významnú úlohu pri námornej ochrane krajiny.
Armáda komunistickej Číny sa takmer denne vyskytuje vo vodách a vo vzdušnom priestore okolo Taiwanu. Tchaj-pej minulý týždeň ukončil svoje každoročné vojenské manévre, počas ktorých simuloval potenciálne bojové scenáre. Čínske ministerstvo obrany to označilo za plytvanie zdrojmi, ktoré „podnecuje obavy z vojny“.
Taiwan zvyšuje svoje obranné výdavky pre narastajúci vojenský i politický tlak komunistickej Číny. Peking považuje ostrovnú krajinu za súčasť svojho územia a opakovane zdôrazňuje svoje nároky na ňu. Tchaj-pej zároveň reaguje na výzvy Washingtonu investovať viac do obrany.
Vláda vo vyhlásení po zasadnutí kabinetu uviedla, že v navrhovanom rozpočte na rok 2027 dosiahnu výdavky na obranu 31,41 miliárd dolárov, čo je viac ako tri percentá hrubého domáceho produktu. Schválenie by však mohlo byť zložitejšie, keďže vláda nemá dostatočnú podporu v parlamente a aj tohtoročný rozpočet schválil len minulý piatok po mesiacoch odkladania.
Taiwanská vláda urobila z modernizácie armády prioritu a opakovane zdôrazňovala, že bude investovať viac do svojej obrany vrátane podpory vývoja taiwanských ponoriek. Rozpočet okrem iného vyčleňuje financie pre veteránov a pobrežnú stráž, ktorá zastáva významnú úlohu pri námornej ochrane krajiny.
Armáda komunistickej Číny sa takmer denne vyskytuje vo vodách a vo vzdušnom priestore okolo Taiwanu. Tchaj-pej minulý týždeň ukončil svoje každoročné vojenské manévre, počas ktorých simuloval potenciálne bojové scenáre. Čínske ministerstvo obrany to označilo za plytvanie zdrojmi, ktoré „podnecuje obavy z vojny“.