Taiwanský prezident dúfa vo zvýšenie obranného rozpočtu na 5 % HDP
Tchaj-pej 22. augusta (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v piatok vyhlásil, že dúfa vo zvýšenie výdavkov na obranu na päť percent HDP ešte pred rokom 2030. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Laj počas návštevy námornej základne na severovýchodnom pobreží ostrova uviedol, že čínska hrozba sa v uplynulých rokoch zväčšila a že hoci Taiwan nie je členom NATO, verí v nárast obranných výdavkov podľa štandardov Severoatlantickej aliancie na päť percent HDP pred rokom 2030.
„Nielenže to ukazuje odhodlanie našej krajiny chrániť národnú bezpečnosť a brániť demokraciu, slobodu a ľudské práva, svedčí to aj o našej ochote stáť bok po boku medzinárodného spoločenstva s cieľom spoločne uplatňovať odstrašujúcu silu a udržiavať mier a stabilitu v indopacifickom regióne,“ uviedol Laj.
Vyhlásenie prichádza len deň po tom, čo taiwanská vláda oznámila, že budúcoročný obranný rozpočet by mal dosiahnuť 3,32 percenta HDP krajiny. Prvýkrát sa do týchto výdavkov bude započítavať aj financovanie pobrežnej stráže, čo je podľa premiéra Čuo Žung-tchaja znakom približovania sa k „modelu NATO“.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistický Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily. Spojené štáty majú v takomto prípade právnu povinnosť podporovať obranu ostrova na základe zákona z roku 1979.
