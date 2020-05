Taiwan sa už neusiluje o účasť na zhromaždení WHO v Ženeve

Tchaj-pej/Ženeva 18. mája (TASR) - Taiwan sa už nebude usilovať o účasť na tohtotýždňovom Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA), ktoré sa v pondelok začalo v Ženeve.



Naďalej však bude poskytovať do zahraničia zdravotnícke pomôcky a protestovať proti "dvojtvárnemu správaniu sa" Číny, ktorá mu zabraňuje v účasti na podobných zhromaždeniach, uviedol taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu. Píše o tom agentúra AP.



"Po dôkladnom uvážení sme prijali návrh našich spojencov a podobne zmýšľajúcich krajín a počkáme si na ďalšie stretnutie, kde predložíme náš návrh," povedal Wu.



Svetové zdravotnícke zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorej členom však Taiwan nie je.



Čína dlhodobo považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Peking mu preto blokuje členstvo v mnohých medzinárodných organizáciách, pokiaľ ostrov neuzná, že je súčasťou Číny.



Wu dodal, že taiwanský rezort diplomacie vyjadruje "značnú nespokojnosť, že sekretariát WHO podľahol nátlaku čínskej vlády a naďalej ignoruje zdravie 23 miliónov obyvateľov."



Napriek tomu Taiwan spolupracuje so Spojenými štátmi i niektorými európskymi krajinami na vývine testov, vakcín a liekov na COVID-19. Do zahraničia tiež daroval 27,5 milióna ochranných rúšok či respirátorov, 131 infračervených termovíznych kamier, 35.000 teplomerov a 250 automatických systémov detekcie teploty tela, dodal minister.