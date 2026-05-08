Taiwan schválil návrh zákona o obranných výdavkoch
Taiwanskí poslanci sa dlho nevedeli dohodnúť na tom, koľko peňazí vynaložiť na posilnenie obranných schopností proti potenciálnemu útoku Číny.
Autor TASR
Tchaj-pej 8. mája (TASR) - Taiwanský parlament v piatok po mesiacoch politických sporov schválil návrh zákona o výdavkoch na obranu vo výške 25 miliárd dolárov. Prostriedky budú použité na nákup zbraní zo Spojených štátov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Zatiaľ čo vláda pôvodne navrhovala rozpočet na obranné výdavky vo výške takmer 40 miliárd dolárov, opozícia nesúhlasila.
Strana Kuomintang (KMT), ktorá je najväčšou opozičnou stranou na Taiwane a podporuje užšie vzťahy s Čínou, ako aj opozičná Taiwanská ľudová strana (TPP) v piatok oznámili, že sú ochotné zvýšiť svoj vlastný návrh výdavkov na obranu na takmer 25 miliárd dolárov výlučne na nákup amerických zbraní.
Taiwan v uplynulom desaťročí vynaložil miliardy dolárov na modernizáciu svojej armády, ale je pod silným tlakom USA, aby urobil viac na ochranu pred rastúcou hrozbou zo strany Číny, ktorá tvrdí, že ostrov je súčasťou jej územia, a nevylučuje použitie sily na jeho anexiu.
