Taiwan smúti za obeťami železničného nešťastia

Tchaj-pej 3. apríla (TASR) - Na pol žrde stiahli v sobotu na Taiwane vlajky na pamiatku najmenej piatich desiatok obetí tragického železničného nešťastia, ku ktorému došlo na východe tejto ostrovnej krajiny dopoludnia deň predtým. Zástavy zostanú v rámci štátneho smútku spustené tri dni, píše agentúra DPA.



Osobný vlak sa vykoľajil v okrese Chua-lien, v tuneli po zrážke s nákladným automobilom, ktorý zišiel zo svahu a narazil do súpravy.



Záchranné práce sa ešte neskončili a úrady tvrdia, že počet obetí môže byť nakoniec vyšší, než je doposiaľ zistených minimálne 50 mŕtvych a 175 zranených.



Ide o najhoršiu vlakovú nehodu na Taiwane za prinajmenšom 70 rokov. Predstavitelia taiwanských železníc podľa agentúry AFP uviedli, že nehodu pri hlavnom meste rovnomennej provincie Chua-lien spôsobilo vozidlo vykonávajúce údržbu železničnej trate, ktorého vodič pravdepodobne dostatočne nezatiahol ručnú brzdu.



Zle zaparkovaný prázdny kamión sa následne zrútil po svahu zo staveniska nad železničnou traťou a narazil do vlaku.



Vo vlaku s ôsmimi vozňami, ktorý premával z taiwanskej metropoly Tchaj-pej do provincie Tchaj-tung na taiwanskom východe, bolo dovedna 492 cestujúcich a štyria členovia posádky, sumarizuje DPA.