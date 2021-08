Taiwan spustil očkovanie domácou vakcínou proti COVID-19

Tchaj-pej 23. augusta (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen sa v pondelok nechala zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu vyvinutou v Taiwane, čím v krajine oficiálne odštartovali podávanie domácej vakcíny miestnym obyvateľom, informovala agentúra AP.



Vakcínu vyvinutú spoločnosťou Medigen Vaccine Biologics schválili miestne regulačné úrady v júli, a to aj napriek tomu, že ešte nebolo ukončené jej klinické testovanie. To vyvolalo odpor časti taiwanskej lekárskej a vedeckej komunity.



Taiwanské regulačné úrady pri schvaľovaní vakcíny nevyžadovali rozsiahle dlhodobé štúdie. Namiesto toho porovnali úroveň protilátok, ktoré sa v organizme vytvoria po podaní vakcíny spoločnosti Medigen, s úrovňou protilátok, ktoré v organizme generuje vakcína od spoločnosti AstraZeneca.



V dôsledku rozhodnutia schváliť vakcínu za týchto podmienok rezignovalo zo svojich funkcií mnoho odborníkov, ktorí vláde radili v otázkach očkovania.



Podľa odporcov taiwanskej vakcíny jej schválenie pred ukončením klinických testov neposkytuje potrebné informácie o účinnosti vakcíny, a to aj napriek tomu, že počiatočné štúdie vykazovali sľubné výsledky.



Televízia BBC uvádza, že na očkovanie taiwanskou vakcínou sa prihlásilo už viac ako 700.000 ľudí, pričom vláda si objednala až päť miliónov dávok tejto očkovacej látky.



V súčasnosti je v krajine proti koronavírusu plne zaočkovaných menej ako päť percent obyvateľov. Približne 40 percent zaočkovali prvou dávkou vakcíny. V krajine doteraz očkovali vakcínami od spoločností Moderna a AstraZeneca.



Taiwan je považovaný za jednu z krajín, ktoré sa s pandémiou koronavírusu dokázali dobre vyrovnať. V súčasnosti hlási približne desať nových prípadov za deň. V máji však v krajine vyvolal obavy koronavírusový variant delta.