Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. jún 2026Meniny má Vít
< sekcia Zahraničie

Taiwan spustil web na zhromažďovanie spravodajských informácií o Číne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, pričom v posledných rokoch zintenzívnila aj vojenský tlak na tento ostrov.

Autor TASR
Tchaj-pej 15. júna (TASR) - Taiwan spustil webovú stránku pre čínskych občanov na poskytovanie spravodajských informácií, na ktorej vyzýva „tých, ktorí zdieľajú rovnaké demokratické hodnoty,“ aby spolupracovali pri podávaní správ o Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, pričom v posledných rokoch zintenzívnila aj vojenský tlak na tento ostrov. Taiwan obviňuje Peking, že prostredníctvom špionáže a infiltrácie sa snaží oslabiť jeho obranu.

Taiwanský Úrad pre národnú bezpečnosť (NSB) predstavil platformu minútovým videom vytvoreným umelou inteligenciou, v ktorom čínsky úradník sleduje, ako jeho kolegov odvádzajú a vyšetrujú, čo podľa vyhlásenia tohto úradu „odzrkadľuje všadeprítomnú atmosféru, v ktorej sú všetci v neustálom napätí pod totalitným režimom Číny“.

NSB tvrdí, že stále viac ľudí sa obracia na agentúry na Taiwane s tým, že „chcú poskytovať rôzne typy informácií“. Nová platforma podľa neho vychádza z postupov, ktoré uplatňujú spravodajské služby v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Izraeli.

Úrad objasnil, že pomocou technológií bude „prísne filtrovať“, vyhodnocovať a následne spracovávať (sledovať) príspevky odoslané na platformu.
.

Neprehliadnite

Carolina zdolala v šiestom finále Vegas 3:0 a získala Stanleyho pohár

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach