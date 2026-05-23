Taiwan tvrdí, že Čína nasadila vyše 100 plavidiel
Autor TASR
Tchaj-pej 23. mája (TASR) - Predseda Rady Taiwanu pre národnú bezpečnosť Wu Čao-sie v sobotu uviedol, že Čína nasadila vyše 100 vojnových lodí a plavidiel pobrežnej stráže v regionálnych vodách od Žltého mora cez Juhočínske more až západný Tichý oceán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K nasadeniu došlo v uplynulých dňoch po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Pekingu, uviedol Wu na platforme X.
„V tejto časti sveta je Čína jediným PROBLÉMOM, ktorý narúša Status Quo a ohrozuje regionálny mier a stabilitu,“ uviedol Wu v príspevku.
Taiwanský bezpečnostný predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AFP uviedol, že čínske plavidlá boli zaznamenané ešte pred samotným stretnutím v Pekingu, ale ich počet v posledných dňoch presiahol 100.
Tieto vyjadrenia nasledovali po Trumpovom stredajšom vyhlásení, že bude hovoriť s taiwanským prezidentom Laj Čching-tem o tzv. taiwanskej otázke.
Šéf Bieleho domu predtým opakovane vyzdvihol svoje vzťahy so Si Ťin-pchingom ako „úžasné“. Po minulotýždňovej ceste do Pekingu vyhlásil, že zatiaľ nerozhodol, či USA zrealizujú veľký predaj zbraní Taiwanu za 14 miliárd dolárov.
Peking vníma Taiwan ako svoje územie a nikdy sa nevzdal použitia vojenskej sily na prevzatie kontroly nad samosprávnym ostrovom s demokratickou vládou. Kritizuje preto dlhodobú americkú vojenskú podporu Tchaj-peja, ktorej cieľom je odradiť komunistickú Čínu od vojenskej intervencie.
Spojené štáty sú na základe zákona Taiwan Relations Act (TRA) z roku 1979 povinné poskytnúť ostrovu „zbrane v množstve potrebnom na jeho vlastnú obranu“ a udržiavať schopnosť brániť Taiwan pred použitím sily alebo nátlaku. Republikánski i demokratickí kongresmani preto vyzývajú Trumpovu administratívu, aby pokračovala v predaji zbraní.
