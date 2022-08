Taiwan: Urobíme všetko pre ochranu našej národnej bezpečnosti

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu (vľavo) sa rozprávajú pred odletom z Tchaj-peja na Taiwane 3. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 31. augusta (TASR) - Taiwan v stredu vyhlásil, že aplikuje svoje právo na sebaobranu a protiútok, ak čínske bojové stíhačky a vojnové lode vstúpia do jeho teritoriálneho priestoru. Taiwan toto vyhlásenie spravil v čase, keď v jeho okolí usporadúva Peking vojenské cvičenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.cituje agentúra DPA hovorcu taiwanského ministerstva obrany Sun Li-Fanga.Na otázku, ako Taiwan bude reagovať, ak čínske vojenské lietadlá a lode vstúpia do jeho vzdušného priestoru alebo vôd, odpovedal riaditeľ sekcie ministerstva obrany pre operácie a plánovanie generálmajor Lin Wen-chuang, že čím bližšie čínska armáda prenikne,uviedol Lin Wen-chuang.Taiwan čelí podľa agentúry AFP neustálej hrozbe čínskej invázie, keďže Čína považuje tento ostrovný štát za súčasť svojho územia. Napätie v Taiwanskom prielive eskalovalo po nedávnej návšteve predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane. Čínska armáda po Pelosiovej odchode usporiadala okolo Taiwanu rozsiahle manévre.O týždeň neskôr prišla na Taiwan päťčlenná delegácia amerického Kongresu a Čína opäť odpovedala predtým neohláseným vojenským cvičením.V utorok taiwanská armáda vôbec prvýkrát vypálila varovné výstrely na odrazenie čínskych dronov, ktoré vstúpili do zakázanej zóny blízko súostrovia Ťin-men.Spojené štáty síce oficiálne neuznávajú nezávislosť Taiwanu, avšak zaviazali sa mu poskytovať podporu v oblasti obrany. Čína upozorňuje, že v krajnom prípade je pripravená hájiť svoje nároky na tento ostrov aj vojensky.