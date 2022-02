USA schválili dohodu o údržbe a vylepšení raketového systému Patriot

Tchaj-pej/Washington 8. februára (TASR) - Taiwan v utorok poďakoval Spojeným štátom za schválenie predaja dodatočného vojenského vybavenia a podporných služieb pre raketový systém Patriot v hodnote 100 miliónov dolárov. Dohoda bola schválená v období rastúceho napätia medzi Pekingom a Tchaj-pejom. Čína tento ostrov považuje za svoju súčasť a hrozí mu vojenským zásahom v prípade vyhlásenia nezávislosti. Predaj zbraní a vybavenia v utorok odsúdila s tým, že to vážne podkopáva jej bezpečnosť a suverenitu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ide o druhý predaj (vojenského vybavenia) od nástupu (amerického) prezidenta Joea Bidena do úradu. Ide o prvú transakciu v tomto roku," spresnil hovorca taiwanskej prezidentky, podľa ktorého je dohoda potvrdením "skalopevného partnerstva" medzi Taiwanom a USA. Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že zmluva by mala vstúpiť do platnosti v marci.



Podľa Agentúry pre obrannú spoluprácu (DSCA), ktorá je súčasťou amerického ministerstva obrany, sa dohoda týka podpory a údržby systémov protivzdušnej obrany. "Príjemca využije tento systém ako odstrašujúci prostriedok proti regionálnym hrozbám," spresnila DSCA.



Demokratický Taiwan žije podľa AFP "pod neustálou hrozbou invázie" zo strany Číny, ktorá ho považuje za súčasť svojho územia a jedného dňa sa ho zmocní – v prípade potreby aj vojenskou cestou. V uplynulých mesiacoch čínske stíhačky už niekoľkokrát narušili vzdušný priestor Taiwanu, čo vyvolalo obavy západných spojencov, že Peking by mohol podniknúť voči Taiwanu vojenský zákrok.



Patriot je taktický mobilný raketový systém využívajúci strely dlhého doletu typu zem-vzduch. Začala ho vyvíjať americká spoločnosť Raytheon ešte začiatkom 60. rokov minulého storočia. Od roku 1984 je vo výzbroji armády Spojených štátov. Washington neskôr začal tento systém predávať svojim spojencom na celom svete.