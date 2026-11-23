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Taiwan varuje pred zasahovaním Pekingu do miestnych volieb
Taiwan obvinil Čínu z finančnej podpory vybraných kandidátov a využívania umelej inteligencie (AI) na zhromažďovanie fotografií tvárí a informácií o každodennom živote obyvateľov ostrova.
Autor TASR
Tchaj-pej 23. novembra (TASR) - Taiwanská vláda v pondelok upozornila na možné zasahovanie Pekingu do sobotných miestnych volieb na ostrove. Námestník Rady pre záležitosti pevninskej Číny Šen Jou-čung to označil za vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť a vyzval verejnosť na ostražitosť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
Taiwan obvinil Čínu z finančnej podpory vybraných kandidátov a využívania umelej inteligencie (AI) na zhromažďovanie fotografií tvárí a informácií o každodennom živote obyvateľov ostrova.
Prokuratúra preto minulý týždeň navrhla tri a polročné väzenie pre kandidátku opozičnej Taiwanskej ľudovej strany (TPP) Čou Siao-jün. Podľa žaloby mala pomocou peňazí z Číny financovať svoju predvolebnú kampaň a poveriť ďalšie osoby, aby náhodne fotografovali ľudí alebo sťahovali ich fotografie a odovzdávali čínskym operatívcom na vytváranie falošných účtov na sociálnych sieťach.
Taiwanská vláda identifikovala stovky účtov na rôznych sociálnych sieťach a ďalších platformách, ktoré boli podľa nej zapojené do dezinformačných aktivít Pekingu.
Terčom útoku sa koncom októbra stala aj webová stránka kandidáta vládnej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) na post primátora Tchaj-peja Pumu Šena. Za hodinu na nej pribudlo viac ako 70.000 falošných registrácií na predvolebné podujatia. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili spojenie útoku s Čínou. Peking zaradil Šena v októbri 2024 na sankčný zoznam pre údajnú podporu nezávislosti Taiwanu.
Miestne voľby sa považujú za test podpory prezidenta Laja Čching-teho a jeho vlády, ktorú Peking obviňuje zo separatizmu. Voliči budú v referende rozhodovať aj o zachovaní politiky bez jadrovej energie. Peking si nárokuje suverenitu nad Taiwanom, ktorý považuje za svoju odštiepeneckú provinciu a usiluje sa o jeho zjednotenie s pevninskou Čínou.
Taiwan obvinil Čínu z finančnej podpory vybraných kandidátov a využívania umelej inteligencie (AI) na zhromažďovanie fotografií tvárí a informácií o každodennom živote obyvateľov ostrova.
Prokuratúra preto minulý týždeň navrhla tri a polročné väzenie pre kandidátku opozičnej Taiwanskej ľudovej strany (TPP) Čou Siao-jün. Podľa žaloby mala pomocou peňazí z Číny financovať svoju predvolebnú kampaň a poveriť ďalšie osoby, aby náhodne fotografovali ľudí alebo sťahovali ich fotografie a odovzdávali čínskym operatívcom na vytváranie falošných účtov na sociálnych sieťach.
Taiwanská vláda identifikovala stovky účtov na rôznych sociálnych sieťach a ďalších platformách, ktoré boli podľa nej zapojené do dezinformačných aktivít Pekingu.
Terčom útoku sa koncom októbra stala aj webová stránka kandidáta vládnej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) na post primátora Tchaj-peja Pumu Šena. Za hodinu na nej pribudlo viac ako 70.000 falošných registrácií na predvolebné podujatia. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili spojenie útoku s Čínou. Peking zaradil Šena v októbri 2024 na sankčný zoznam pre údajnú podporu nezávislosti Taiwanu.
Miestne voľby sa považujú za test podpory prezidenta Laja Čching-teho a jeho vlády, ktorú Peking obviňuje zo separatizmu. Voliči budú v referende rozhodovať aj o zachovaní politiky bez jadrovej energie. Peking si nárokuje suverenitu nad Taiwanom, ktorý považuje za svoju odštiepeneckú provinciu a usiluje sa o jeho zjednotenie s pevninskou Čínou.