Taiwan verí, že bude vzájomná spolupráca s USA pokračovať

Tchaj-pej/Koror 6. decembra (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v piatok vyhlásil, že verí v prehlbujúcu sa spoluprácu so Spojenými štátmi aj po nástupe novej administratívy Donalda Trumpa. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Taiwan je presvedčený, že bude pokračovať v prehlbovaní spolupráce s novou vládou, aby odolal autoritárskej expanzii a vytvoril prosperitu a rozvoj pre obe krajiny a zároveň viac prispel k regionálnej stabilite a mieru," oznámil Laj novinárom počas návštevy tichomorského Palau. Táto krajina vládu na Taiwane ako jedna z mála uznáva ako legitímnu vládu celej Číny.



"Bez ohľadu na to, koľko vojenských cvičení, vojnových lodí a lietadiel Čína vyšle, aby prinútila susedné krajiny, nemôže si získať rešpekt žiadnej krajiny," uviedol Laj v nadväznosti na otázku o vojenských manévroch čínskej armády, ktoré by sa údajne pri Taiwane mali uskutočniť cez víkend.



Taiwan verejne pogratuloval Donaldovi Trumpovi po jeho víťazstve v novembrových voľbách, ktorý v januári prevezme úrad amerického prezidenta.



Trump počas svojej kampane pred prezidentskými voľbami vyvolal rozruch, keď vyhlásil, že by Taiwan mal platiť Spojeným štátom za svoju obranu. Zároveň ho obvinil, že ukradol USA priemysel s polovodičmi.



Spojené štáty sú pre Taiwan najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní, hoci s vládou na ostrove prerušili diplomatické styky na začiatku 70. rokov 20. storočia a nadviazali ich s komunistickým Pekingom.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. V roku 1949 sa na ostrov po porážke v občianskej vojne uchýlili podporovatelia dovtedajšej vládnucej strany Kuomintang pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Peking ostrov považuje za svoju odštiepeneckú provinciu a opakovane deklaruje, že sa ho jedného dňa zmocní.