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Taiwanská vláda si v komunálnych voľbách polepšila
Tesný súboj v Tchaj-peji, bašte Kuomintangu, bol pre DPP najväčšou šancou získať post primátora od roku 1998, konštatovala DPA.
Autor TASR
Tchaj-pej 28. novembra (TASR) – Taiwanská vládnuca Demokratická pokroková strana (DPP) si v sobotňajších komunálnych voľbách mierne posilnila svoju pozíciu, keď zvíťazila v desiatich z 22 miest a okresov ostrovnej krajiny. Ukázali to údaje ústrednej volebnej komisie, informuje TASR podľa agentúry DPA.
V najviac sledovaných voľbách v hlavnom meste Tchaj-pej však vyzývateľ z DPP Šen Po-jang, známy aj ako Puma Šeng, neuspel v súboji so súčasným primátorom Čang Wan-anom z najväčšej opozičnej strany Kuomintang (KMT). Tá podporuje užšie vzťahy s pevninskou Čínou, ktorá označuje Taiwan za súčasť svojho územia.
Tesný súboj v Tchaj-peji, bašte Kuomintangu, bol pre DPP najväčšou šancou získať post primátora od roku 1998, konštatovala DPA. Peking uvalil v roku 2024 sankcie na Šena pre obvinenia z podpory nezávislosti Taiwanu a vlani naňho čínska polícia vydala zatykač.
Strana Kuomintang v terajších voľbách ovládla 11 miestnych samospráv a v jednej zvíťazil nezávislý kandidát, uviedla volebná komisia, ktorá oficiálne výsledky zverejní 4. decembra.
Terajšie komunálne voľby podľa analytikov mierne posilnili vládu prezidenta a predsedu DPP Laj Čching-teho. Jeho strana v roku 2022 získala len päť miestnych samospráv a v roku 2024 prišla o parlamentnú väčšinu. Najbližšie prezidentské a parlamentné voľby na Taiwane sa uskutočnia v januári 2028.
V najviac sledovaných voľbách v hlavnom meste Tchaj-pej však vyzývateľ z DPP Šen Po-jang, známy aj ako Puma Šeng, neuspel v súboji so súčasným primátorom Čang Wan-anom z najväčšej opozičnej strany Kuomintang (KMT). Tá podporuje užšie vzťahy s pevninskou Čínou, ktorá označuje Taiwan za súčasť svojho územia.
Tesný súboj v Tchaj-peji, bašte Kuomintangu, bol pre DPP najväčšou šancou získať post primátora od roku 1998, konštatovala DPA. Peking uvalil v roku 2024 sankcie na Šena pre obvinenia z podpory nezávislosti Taiwanu a vlani naňho čínska polícia vydala zatykač.
Strana Kuomintang v terajších voľbách ovládla 11 miestnych samospráv a v jednej zvíťazil nezávislý kandidát, uviedla volebná komisia, ktorá oficiálne výsledky zverejní 4. decembra.
Terajšie komunálne voľby podľa analytikov mierne posilnili vládu prezidenta a predsedu DPP Laj Čching-teho. Jeho strana v roku 2022 získala len päť miestnych samospráv a v roku 2024 prišla o parlamentnú väčšinu. Najbližšie prezidentské a parlamentné voľby na Taiwane sa uskutočnia v januári 2028.