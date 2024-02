Taiwan vo svojom okolí spozoroval čínske lode

Tchaj-pej 27. februára (TASR) - Taiwanská vláda v utorok oznámila, že v blízkosti ostrova Ťin-men v pondelok spozorovali lode čínskej pobrežnej stráže. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Ministerka taiwanskej Rady pre oceánske záležitosti Kuan Pi-ling novinárom povedala, že do takzvanej zakázanej oblasti vstúpila prieskumná loď a štyri lode čínskej pobrežnej stráže. "Nezostali však dlho. Pobrežná stráž správne reagovala a pomocou vysielačky požiadala čínske lode, aby okamžite odplávali," uviedla ministerka.



Neďaleko ostrova Ťin-men zahynuli 14. februára dvaja čínski rybári plaviaci sa na nelegálnej lodi, čo prispelo k zvýšeniu napätia medzi Taiwanom a Čínou. Taiwan uviedol, že posádka lode sa snažila vyhnúť kontrole pobrežnej stráže a čínska loď sa počas prenasledovania prevrátila. Čína to označila za "zákerný" incident a požiadala o vysvetlenie.



Príslušníci čínskej pobrežnej stráže 19. februára vstúpili na palubu taiwanskej turistickej lode neďaleko ostrova Ťin-men. Preverili plán trasy lode, osvedčenia a licencie posádky a po pol hodine plavidlo opustili. Taiwan to označil za porušenie jeho zvrchovanosti.



Aktivisti v utorok v Tchaj-peji protestovali pred sídlom cestovného združenia podliehajúceho čínskeho úradu pre cestovný ruch a požadovali, aby Taiwanci prestali cestovať do Číny a bojkotovali čínsky cestovný ruch.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, avšak Čína považuje tento ostrov za svoje územie. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.