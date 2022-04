Taiwan: Vojenské cvičenia budú ťažiť zo skúseností z vojny na Ukrajine

Tchaj-pej 27. apríla (TASR) - Každoročné hlavné vojenské cvičenia na Taiwane, ktoré simulujú útok Číny na ostrov, budú tento rok čerpať zo skúseností, ktoré Tchaj-pej nadobudol monitorovaním vojny na Ukrajine. V stredu to uviedol predstaviteľ taiwanského ministerstva obrany, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Berúc do úvahy poučenie z rusko-ukrajinskej vojny bude armáda pokračovať v zlepšovaní využívania asymetrickej, kognitívnej a elektronickej vojny, využití záloh a plnej sily krajiny," povedal na tlačovej konferencii vedúci oddelenia spoločných operácií taiwanského ministerstva obrany Lin Wen-chuang. Dodal, že Taiwan naďalej pozorne sleduje dianie na Ukrajine a pohyby čínskej armády.



Kognitívna vojna je druhom hybridnej vojny, ktorá odkazuje na to, ako dokážu informácie ovplyvniť morálku armády. Taiwan tvrdí, že s týmto typom vojny už Čína na ostrove začala. Asymetrická vojna je o nasadení vysoko mobilných a niekedy technicky nenáročných zbraní, ktoré sú veľmi presné a ktoré je náročné zničiť, vysvetľuje Reuters.



Ruská vojenská invázia na Ukrajine zrýchlila vojenské reformy na Taiwane, ktoré sú zamerané na efektívnejšie zapojenie záloh v boji.



Spojené štáty, ktoré sú najvýznamnejším spojencom a dodávateľom zbraní Taiwanu, taktiež sledujú strategické dôsledky vojny na Ukrajine pre Taiwan a zvažujú, ako by sa mal ostrov pripraviť na inváziu Číny.



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen minulý rok povedala, že na ostrove sa nachádza malý počet amerických jednotiek, ktoré sa zúčastňujú na výcviku spoločne s taiwanskými vojakmi.



Tchaj-pej zvýšil úroveň pohotovosti po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajine, pretože sa obáva, že by Peking mohol voči ostrovu zasiahnuť podobne. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia aj napriek tomu, že ostrov má vlastnú nezávislú vládu od roku 1949.



Peking už dva roky zvyšuje svoj vojenský tlak voči Tchaj-peju a doposiaľ nevylúčil použitie sily na získanie kontroly nad ostrovom.