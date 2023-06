Taiwan vyslal stíhačky k čínskym lietadlám, ktoré prekročili líniu

Tchaj-pej 11. júna (TASR) - Taiwanská armáda vyslala svoje stíhačky k desiatim čínskym vojenským lietadlám, ktoré v nedeľu narušili tzv. stredovú líniu v oblasti Taiwanského prielivu. Informovalo o tom ministerstvo obrany v Tchaj-peji, píše agentúra Reuters.



Do 14.00 h miestneho času (08.00 h SELČ) taiwanské ministerstvo obrany hlásilo z okolia ostrova prelety 24 lietadiel čínskeho letectva, medzi ktorými boli stíhačky J-10, J-11, J-16 a Su-30, ako aj bombardéry H-6.



Spomínanú stredovú líniu prielivu prekročilo desať čínskych bojových lietadiel. Okrem vyslaných stíhačiek ich pohyb monitorovali aj taiwanské vojenské plavidlá a pozemné raketové systémy, čo je bežná reakcia na takéto čínske aktivity.



V oblasti boli v nedeľu zaznamenané aj štyri plavidlá čínskeho námorníctva vykonávajúce hliadky v rámci cvičenia bojovej pripravenosti, uviedlo taiwanské ministerstvo. Peking toto vyhlásenie bezprostredne nekomentoval.



Ide už o druhý prípad v priebehu necelého týždňa, keď boli z okolia Taiwanu hlásené prelety čínskych lietadiel. V priebehu štvrtka vletelo do taiwanskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany 37 čínskych vojenských lietadiel.



Stredová línia je neoficiálna, ale kedysi do značnej miery dodržiavaná hranica, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu oddeľujúceho Taiwan a Čínu. Peking ju však podľa vlastných vyjadrení neuznáva a od minulého roka ju opakovane prekračuje.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 fakticky nezávislú vládu. Taiwan čínske nároky odmieta a zdôrazňuje, že o osude ostrova môžu rozhodovať len jeho obyvatelia.



Komunistická vláda v Pekingu opakovane vyhlasuje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie vojenskej sily. V posledných troch rokoch čínske vojenské lietadlá opakovane vykonávajú prelety v okolí Taiwanu, samotnému vzdušnému priestoru ostrova sa však vyhýbajú. Pred prípadnou inváziou na Taiwan varujú Čínu aj Spojené štáty, ktoré dlhodobo dodávajú zbrane taiwanskej armáde.