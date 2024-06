Taiwan vyzval obyvateľov krajiny, aby necestovali do Číny

Tchaj-pej 27. júna (Reuters) - Taiwanská vláda vo štvrtok vyzvala svojich občanov, aby necestovali do Číny, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa taiwanskej Rady pre záležitosti pevniny sa varovanie týka aj oblasti Hongkongu a Makaa, zároveň však nejde o akýkoľvek zákaz návštevy; skôr o ochranu obyvateľov a pripomenutie rizika vycestovania.



Peking zverejnil minulý týždeň nové usmernenia pre justičné orgány, na základe ktorých môžu príslušné úrady v obzvlášť závažných prípadoch uložiť trest smrti pre "zarytých" zástancov nezávislosti Taiwanu. Tým zvýšil napätie medzi krajinami, ktoré odsúdil taiwanský prezident Laj Čching-te aj Spojené štáty.



Tieto usmernenia podľa taiwanskej vlády predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť obyvateľov krajiny počas návštevy Číny. Zároveň dopĺňajú ďalšie opatrenia, ktoré Peking prijíma na posilnenie zákonov národnej bezpečnosti.



Čínske súdy však nemajú justičnú právomoc na Taiwane, preto nie je jasné, ako by vyhlasovali rozsudky mimo svojich hraníc. Laj opakovane ponúkal možnosť rokovaní, čo Peking odmietol. Taiwanský prezident však popiera nároky Číny na toto územie a uviedol, že iba taiwanský ľud môže rozhodnúť o budúcnosti krajiny.