Taiwan vyzval vytvoriť medzinárodnú alianciu na ochranu bezpečnosti

Tchaj-pej 8. septembra (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vyzvala v utorok demokratické štáty, aby bojovali proti regionálnej rozpínavosti Číny, tvrdiac, že takáto aliancia by zabezpečila "slobodu, ľudské práva a demokraciu". Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Cchaj Jing-wen sa počas svojho prejavu na Ázijsko-tichomorskom bezpečnostnom fóre (FAPS) v Tchaj-peji vyhla konkrétnej zmienke o Číne, z kontextu však bolo zrejmé, že hovorí o tejto krajine.



Podľa jej slov Taiwan, ktorý Čína považuje za svoju odštiepenú provinciu, zaujíma čelné miesto pri "obrane demokracie pred autoritárskou agresiou".



Prezidentka považuje Taiwan za de facto nezávislú krajinu, ale dosiaľ neprikročila k oficiálnemu vyhláseniu jeho suverenity, čo by mohlo vyvolať vojnový konflikt s Čínou. Peking od jej nástupu do prezidentskej funkcie v roku 2016 stupňuje nátlak na Taiwan, keďže prezidentka odmieta tvrdenie Pekingu, že tento ostrov je súčasťou "jednej Číny".



Cchaj Jing-wen nepriamo spomenula čínske vojenské manévre v Juhočínskom mori a Taiwanskom prielive, ako aj "nátlakovú diplomaciu uplatňovanú proti krajinám a korporáciám".



"Nastal čas, aby podobne zmýšľajúce krajiny a demokratickí priatelia udržiavali strategický poriadok, ktorý odradí jednostranné agresívne akcie. Takáto aliancia bude zárukou hodnôt, ktoré si ceníme najviac - slobody, bezpečnosti, ľudských práv a demokracie," vyhlásila taiwanská prezidentka.



Začiatkom augusta navštívil Taiwan americký minister zdravotníctva Alex Azar - bol to najvyššie postavený predstaviteľ USA, ktorý sem zavítal od roku 1979.



Čína podráždene reaguje na každú iniciatívu zahraničných vlád, ktoré sa usilujú nadviazať oficiálne styky s Taiwanom. Naposledy sa tak stalo pred týždňom pri návšteve predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila.