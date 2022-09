Taiwan: Vzťahy Ruska a Číny ohrozujú mier a stabilitu vo svete

Tchaj-pej 16. septembra (TASR) - Taiwan v piatok odsúdil narastajúce väzby medzi Ruskom a Čínou, ktoré podľa neho predstavujú hrozbou pre celosvetový mier a stabilitu. Tchaj-pej sa tak vyjadril v nadväznosti na štvrtkové stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v uzbeckom meste Samarkand na regionálnom summite Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"(Rusko) nazýva tých, ktorí udržiavajú mier a status quo, provokatérmi, čo jasne poukazuje na škody spôsobované spojenectvom čínskych a ruských autoritárskych režimov, čo sa týka medzinárodného mieru, stability, demokracie a slobody," uviedlo vo vyhlásení taiwanské ministerstvo zahraničných vecí.



AFP pripomína, že Rusko a Čína – bývalí spojenci z čias studenej vojny – sa v posledných rokoch začali zbližovať v rámci vzťahu "bez limitov", ako ho sami nazývajú, ktorý má byť protiváhou ku globálnej dominancii Spojených štátov.



Šéf Kremľa vo štvrtok na stretnutí s čínskym prezidentom zdôraznil, že Rusko sa hlási k politike jednej Číny. "Odsudzujeme provokácie USA a ich satelitov v Taiwanskom prielive," povedal.



Moskva sa podľa AFP usiluje summit SCO využiť na to, aby ukázala, že napriek ofenzíve na Ukrajine nie je medzinárodne izolovaná. Pre Si Ťin-pchinga je to zase pred kľúčovým októbrovým zjazdom vládnucej komunistickej strany, kde si podľa očakávaní zrejme zaistí už tretie funkčné obdobie, príležitosťou na posilnenie svojej pozície globálneho štátnika.



Zvýšené napätie medzi Pekingom a Tchaj-pejom v uplynulých týždňoch vyvolala nedávna cesta predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwan. Čína v reakcii na túto návštevu, ktorá sa uskutočnila 2. augusta, spustila v Taiwanskom prielive rozsiahle vojenské cvičenie. Taiwan, ktorý tieto manévre označil za prípravy na inváziu, následne navštívili aj ďalšie americké delegácie.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, a to aj napriek tomu, že tento ostrov má vlastnú nezávislú vládu. Peking nedávno upozornil, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity", a v nevyhnutnom prípade nevylúčil ani možnosť vojenského zásahu.