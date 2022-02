Taiwan zachytil deväť čínskych lietadiel v zóne protivzdušnej obrany

Tchaj-pej 24. februára (TASR) - Taiwan vo štvrtok oznámil, že deväť čínskych bojových lietadiel vniklo do jeho identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ). Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že správa prišla v čase, keď Rusko podniklo útok voči Ukrajine.



Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že do incidentu bolo zapojených osem čínskych stíhačiek typu J-16 a jedno prieskumné lietadlo typu Y-8, ktoré lietali v oblasti severovýchodne od Prataských ostrovov.



Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v stredu vyjadrila obavy, že Čína by mohla "využiť" ukrajinskú krízu a zaútočiť na Taiwan.



Demokratický Taiwan je podľa agentúry AFP "pod neustálou hrozbou invázie" zo strany Číny, ktorá ho považuje za súčasť svojho územia. V uplynulých mesiacoch čínske stíhačky už niekoľkokrát narušili vzdušný priestor Taiwanu, čo vyvolalo obavy západných spojencov, že Peking by mohol podniknúť voči ostrovu vojenský zákrok.