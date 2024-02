Taiwan zakázal turistickým skupinám cestovanie do Číny

Tchaj-pej 7. februára (TASR) - Taiwan v stredu nariadil cestovným kanceláriám, aby prestali organizovať skupinové zájazdy do Číny po tom, ako Peking upravil leteckú trasu M503, čo vyvolalo hnev na tomto samosprávnom ostrove. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Miestne úrady v roku 2020 zakázali turistickým skupinám navštevovať Čínu z dôvodu covidovej pandémie, pričom obmedzenia by mali byť zrušené ešte v priebehu februára po sviatkoch lunárneho nového roka.



Taiwanský úrad pre cestovný ruch však nariadil cestovným kanceláriám, aby od stredy prestali organizovať skupinové návštevy, pretože "súčasná situácia nie je priaznivá pre ľudí, ktorí chcú ísť do pevninskej Číny".



Ako jeden z dôvodov svojho kroku úrad uviedol "jednostranné" rozhodnutie Pekingu upraviť trasu M503 cez Taiwanský prieliv, čo "by malo vplyv na bezpečnosť leteckej dopravy".



Administratíva tiež obvinila Čínu z toho, že po tom, ako Peking v roku 2019 zakázal individuálnym turistom cestovať na Taiwan, sa jej nepodarilo prijať opatrenia pre svoje turistické skupiny v súvislosti s cestovaním na ostrov.



"Vzhľadom na meniacu sa situáciu a bezpečnosť cestovania verejnosti nebudeme realizovať pôvodný plán" na obnovenie skupinových zájazdov do Číny, dodal vo vyhlásení taiwanský orgán zodpovedný za cestovný ruch.



Úrad uviedol, že skupiny, ktoré boli zorganizované pred stredajším oznámením s dátumom odchodu medzi 1. marcom a 31. májom, môžu naďalej cestovať podľa plánu.



Čína, ktorá si nárokuje demokratický Taiwan ako súčasť svojho územia, vyvolala na ostrove odsúdenie, keď Peking minulý týždeň oznámil zmeny v letoch smerujúcich na juh po trase M503. Toto opatrenie platí od 1. februára.



Čínsky úrad pre civilné letectvo uviedol, že cieľom tejto zmeny je zvýšiť efektívnosť v preťaženej oblasti. Tchaj-pej však varoval, že tento krok by mohol ovplyvniť stabilitu v citlivom Taiwanskom prielive, ktorý oddeľuje ostrov od pevninskej Číny, a viesť k eskalácii napätia.



Peking ohlásil, že sa zmocní Taiwanu, v prípade potreby aj silou, a zvýšil tlak na ostrov, pričom v uplynulých rokoch zorganizoval v prielive niekoľko veľkých vojenských cvičení.



Trasa M503 vyvolala na Taiwane pobúrenie, keď ju Čína v roku 2015 spustila, a to vzhľadom na jej blízkosť k tzv. strednej línii, ktorá vedie cez túto vodnú cestu.



Jej úprava nasledovala po januárovom zvolení Laj Čching-teho za nového taiwanského prezidenta, ten je totiž naklonený nezávislosti ostrova a Peking ho označil za "vážne nebezpečenstvo".