Taiwan zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,3

Tchaj-pej 9. mája (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v pondelok pobrežie Taiwanu. Uviedla to americká geologická služba (USGS). Úrady zatiaľ nehlásili žiadne materiálne škody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Otrasy bolo podľa miestnej televízie cítiť na celom ostrove.



Epicentrum zemetrasenia bolo v oblasti mora v hĺbke 27 kilometrov vo vzdialenosti približne 70 kilometrov na juhozápad od japonského ostrova Jonaguni.



Japonská meteorologická agentúra uviedla, že otrasy môžu spôsobiť menšie výkyvy hladiny mora, no nehrozí vlna cunami.



Zemetrasenia na Taiwane sú pomerne časté. V marci zasiahlo východné pobrežie Taiwanu zemetrasenie s magnitúdou 6.7. Pri otrasoch sa zranila jedna osoba a zrútil sa rozostavaný most.