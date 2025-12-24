Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. december 2025Meniny má Adam a Eva
< sekcia Zahraničie

Taiwan zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa amerického geologického úradu (USGS) išlo o zemetrasenie s magnitúdou 6,0, ktoré Taiwan zasiahlo v hĺbke desať kilometrov.

Autor TASR
Tchaj-pej 24. decembra (TASR) - Juhovýchodnú časť Taiwanu v stredu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, informoval tamojší meteorologický úrad. Žiadne správy o prípadných škodách bezprostredne známe neboli. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Zemetrasenie ostrovnú krajinu zasiahlo o 17.47 h miestneho času (10.47 h SEČ) v hĺbke 11,9 kilometra. Podľa taiwanskej Centrálnej meteorologickej správy zasiahlo okres Tchaj-tung. Otrasy cítili aj v hlavnom meste Tchaj-pej.

Podľa amerického geologického úradu (USGS) išlo o zemetrasenie s magnitúdou 6,0, ktoré Taiwan zasiahlo v hĺbke desať kilometrov.
.

Neprehliadnite

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty