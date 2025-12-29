< sekcia Zahraničie
Taiwan zaznamenal pri pobreží 89 vojenských lietadiel a 28 lodí z Číny
Čína v pondelok začala cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025 so živou paľbou v okolí Taiwanu.
Autor TASR
Tchaj-pej 29. decembra (TASR) - Taiwanské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že v západnom Pacifiku v blízkosti pobrežia ostrova zaznamenalo 89 čínskych vojenských lietadiel, 14 vojnových lodí a 14 plavidiel pobrežnej stráže. Podľa agentúry AFP ide zároveň o najvyšší počet čínskych lietadiel zaznamenaných za jeden deň od 15. októbra 2024, píše TASR.
Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci má už desaťročia nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou.
Čína v pondelok začala cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025 so živou paľbou v okolí Taiwanu. Manévre sú zamerané na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a vykonanie viacrozmerného odstrašovania, uviedol Š' I, hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskej armády.
Peking zároveň oznámil, že vykonáva „výcvik s ostrými nábojmi na námorné ciele na severe a juhozápade Taiwanu“ v rámci rozsiahlych cvičení, na ktorých sa zúčastňujú torpédoborce, fregaty, stíhačky, bombardéry a drony.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii povedal, že všetky pokusy zastaviť zjednotenie Taiwanu s pevninskou Čínou „sú predurčené na neúspech.“
Tchaj-pej tieto kroky odsúdil a Peking obvinil z vojenského zastrašovania.
V utorok bude súčasťou cvičení ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu, v ktorých budú od 08.30 h miestneho času (01.30 h SEČ) desať hodín platiť obmedzenia pre námornú a leteckú dopravu.
Hovorkyňa taiwanskej prezidentskej kancelárie „dôrazne odsúdila“ použitie vojenského zastrašovania zo strany Číny a ubezpečila obyvateľov, že ozbrojené sily sú plne pripravené zaistiť bezpečnosť Taiwanu.
Prvé veľké manévre Číny od apríla a šieste od augusta 2022 sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto balík pre Taiwan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Čína minulý týždeň reagovala uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.
