Taiwan zaznamenal vo svojom okolí ďalšie manévre čínskej armády

Tchaj-pej 9. augusta (TASR) - Desať čínskych vojenských lietadiel v stredu vletelo do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ), pričom sprevádzali päť čínskych bojových lodí zapojených do hliadok "bojovej pripravenosti". Uviedlo to taiwanské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Taiwanský rezort obrany priblížil, že zhruba o 9.00 h miestneho času (3.00 h SELČ) zaznamenal celkovo 25 čínskych lietadiel vrátane stíhačiek J-10 a J-16 i bombardérov H-6 zapojených do operácií na mori.



Desať z týchto lietadiel podľa taiwanského ministerstva buď prekročilo stredovú líniu v Taiwanskom prielive, ktorá predstavuje neoficiálnu hranicu medzi Čínou a Taiwanom, alebo vstúpilo do juhozápadnej časti taiwanskej ADIZ.



Tieto lietadlá konali v koordinácii s piatimi čínskymi bojovými loďami zapojenými do hliadok "bojovej pripravenosti", uviedlo ministerstvo. Dodalo, že taiwanská armáda reagovala vyslaním lodí a lietadiel na monitorovanie situácie.



Rozsah taiwanskej zóny protivzdušnej obrany, v ktorej môže Tchaj-pej požadovať identifikáciu cudzích lietadiel, je oveľa väčší než jeho vzdušný priestor.



Podobné manévre čínskej armády v Taiwanskom prielive nie sú výnimočné, Taiwan zaznamenal podobnú aktivitu čínskych bojových lietadiel a lodí v okolí svojho územia aj v nedeľu.



Peking v apríli usporiadal trojdňové cvičenia simulujúce blokádu Taiwanu v reakcii na stretnutie taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen s predsedom Snemovne reprezentantov USA Kevinom McCarthym v americkom štáte Kalifornia.



Tchaj-pej nedávno oznámil, že taiwanský viceprezident William Lai sa zúčastní na inaugurácii nového paraguajského prezidenta Santiaga Peňu, ktorá sa uskutoční 15. augusta. Táto cesta si vyžiada tranzit cez USA, čo rozhnevalo Peking.



Čínsky veľvyslanec v USA v júli povedal, že pre Čínu je "prioritou", aby zabránila ceste taiwanského viceprezidenta do USA, pripomína Reuters.



Čína, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia i napriek tomu, že tento ostrov má nezávislú vládu, na diplomatickej úrovni odsudzuje stretnutia medzi taiwanskými a zahraničnými predstaviteľmi, pretože to považuje za vyjadrenie podpory nezávislosti Taiwanu.