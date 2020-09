Taiwan zmení vzhľad svojich pasov, nechce, aby si ho mýlili s Čínou

Tchaj-pej 2. septembra (TASR) - Taiwan v stredu oznámil, že zmení vzhľad svojich pasov, keďže dochádza k ich častej zámene s čínskymi. Informovala o tom agentúra Reuters.



Občania Taiwanu počas koronavírusovej pandémie majú pri vstupe do iných krajín problémy, pretože ich pasy majú v hornej časti veľkými písmenami po anglicky napísaný oficiálny názov svojej krajiny "Republic of China" (Čínska republika) a až dole je nápis "Taiwan".



Nový pas, ktorý by sa mal začať vydávať v januári 2021, už nebude obsahovať nápis Republic of China, avšak v čínskych znakoch zostane zachovaný. Veľkosť písma v anglickom prepise Taiwan sa zväčší.



Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu uviedol, že nové pasy sú potrebné preto, aby sa zabránilo tomu, že občania Taiwanu budú považovaní za čínskych občanov, a to najmä v súvislosti so zintenzívnenými kontrolami na hraniciach, ktoré mnohé krajiny zaviedli od vypuknutia pandémie.



Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a tvrdí, že len ona má právo hovoriť v jeho mene na medzinárodnej úrovni. Čína tento postoj presadzuje aj počas aktuálnej pandémie, a to najmä na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vydáva odporúčania týkajúce sa pandémie.



Takýto prístup podľa Taiwanu a viedol k tomu, že pre občanov Taiwanu zaviedli ďalšie krajiny rovnaké obmedzenia ako pre Číňanov. Komplikuje to tiež úsilie Taiwanu mať šírenie vírusu pod kontrolou a znižovať počet nakazených.