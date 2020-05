Taiwan zmierňuje obmedzenia, napríklad pre bejzbalové zápasy

Tchaj-pej 6. mája (TASR) – Taiwan dnes zmiernil obmedzenia zavedené na zastavenie šírenia nového koronavírusu a umožnil vonkajšie aktivity vrátane bejzbalových zápasov a lezeckého športu. Dôvodom uvoľňovania je to, že v krajine sa spomaľuje šírenie pandémie, uviedla tlačová agentúra DPA.



"Súhlasili sme s povolením do 1000 fanúšikov na bejzbalovom zápase, a to od piatka," oznámil na tlačovej konferencii taiwanský minister zdravotníctva Čchen Š'-čung, ktorý je zároveň vedúcim Riadiaceho strediska pre epidémie (CECC).



Taiwan ruší obmedzenia dosiaľ platné pre masové zhromaždenia vrátane športových, umeleckých a kultúrnych aktivít, ako aj pre reštaurácie.



Taiwan nezaznamenal žiadny miestny prenos nákazy 24 po sebe idúcich dní. Zatiaľ Taiwan hlásil 439 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavíusom. Šesť ľudí zomrelo a 339 pacientov sa vyliečilo, uviedlo CECC.



Ľudia na Taiwane dostali odporúčanie udržiavať vonku vzdialenosť najmenej jeden meter. Predtým platilo aj odporúčanie zrušiť všetky vonkajšie zhromaždenia s 500 a viac účastníkmi.



V utorok taiwanská profesionálna bejzbalová liga oznámila, že od piatka povolí na zápasoch účasť najmenej 200 fanúšikov. Zároveň prisľúbila, že požiada CECC, aby povolilo účasť do 1000 ľudí.



CECC v stredu zdôraznilo, že na štadiónoch s počtom do 20 000 sedadiel bude stále prvoradé dodržiavanie sociálneho odstupu a zabezpečenie osobnej hygieny.