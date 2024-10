Taiwanská exprezidentka navštívi v októbri Česko, tvrdia zdroje

Tchaj-pej 7. októbra (TASR) - Bývalá taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen navštívi v októbri Českú republiku, kde vystúpi na medzinárodnej konferencii Forum 2000 v Prahe. Uvádzajú to tri nemenované zdroje oboznámené so situáciou, informuje v pondelok agentúra Reuters.



Česko, podobne ako väčšina krajín, neudržiava s Taiwanom oficiálny diplomatický styk. Obe krajiny sa však zblížili v ostatnom čase, keď Peking stupňuje vojenské hrozby voči tomuto ostrovu, pričom Tchaj-pej hľadá nových spojencov vo východnej aj strednej Európe. Cchaj Jing-wen napríklad telefonovala s českým prezidentom Petrom Pavlom v januári 2023 - po jeho zvolení do tohto úradu, čo rozhnevalo Peking.



Cchaj Jing-wen, ktorej prezidentský mandát sa skončil v máji, v Prahe vystúpi s prejavom na konferencii Forum 2000, začínajúcej sa 13. októbra, uviedli zdroje. Počas návštevy ČR by sa podľa ich informácií mala stretnúť s poprednými českými aj európskymi politikmi.



"Väzby Taiwanu s Českou republikou a Európou sú v posledných rokoch čoraz užšie, najmä v globálnej geopolitike," uviedol jeden zo zdrojov priamo na margo cesty exprezidentky. "Práve preto je pre bývalú prezidentku, ktorá práve ukončila svoj mandát, táto návšteva mimoriadne významná," dodal zdroj.



Kancelária taiwanskej exprezidentky informácie o ceste komentovala vyhlásením, že "až budú tieto správy potvrdené, oficiálne vám ich vysvetlíme".



Čínske ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Rovnako sa dosiaľ nevyjadrili ani organizátori konferencie Forum 2000, ktorá sa bude konať v Prahe od 13. do 15. októbra.



Taiwanská exprezidentka by mala v rámci svojej cesty po Európe navštíviť okrem ČR ešte aj Francúzsko a Belgicko, informovali diplomatické zdroje.