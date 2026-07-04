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Taiwanská pobrežná stráž sleduje čínske lode pri pobreží ostrova
Napätie vo vodách východne od Taiwanu v posledných týždňoch opäť rastie po tom, ako čínske plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie lode spustili operáciu v oblasti.
Autor TASR
Tchaj-pej 4. júla (TASR) - Taiwanská pobrežná stráž v sobotu uviedla, že nasadila dve plavidlá na sledovanie čínskych lodí pri východnom pobreží ostrova, pričom Peking tvrdí, že vykonáva „patroly na uplatňovanie práva“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Napätie vo vodách východne od Taiwanu v posledných týždňoch opäť rastie po tom, ako čínske plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie lode spustili operáciu v oblasti. Čínske štátne médiá uviedli, že ide o reakciu na rokovania medzi Japonskom a Filipínami o vymedzení hraníc v týchto vodách. Peking tvrdí, že má nad nimi výhradnú kontrolu a rokovania preto považuje za „nelegálne“.
Hovorca čínskej pobrežnej stráže v sobotu uviedol, že pracovná skupina vedená plavidlom Xiushan nahradila inú jednotku, aby pokračovala v „patrolách na uplatňovanie práva“ vo vodách východne od ostrovného štátu. Tchaj-pej označil čínsku operáciu za „provokáciu“ a „maskovaný expanzionizmus“.
Taiwanská pobrežná stráž informovala, že nasadila dve lode, ktoré „plávali vedľa a monitorovali“ dve čínske plavidlá, vrátane Xiushan, ktoré sa nachádzali približne 100 kilometrov od pobrežia. „Taiwan má suverénne právo a jurisdikciu nad výhradnou ekonomickou zónou východne od Taiwanu, zatiaľ čo Čína nemá absolútne žiadne suverénne právo na žiadne vody okolo Taiwanu,“ uviedla vo vyhlásení.
Čína v posledných rokoch výrazne zvýšila vojenský tlak na Taiwan a uskutočnila viaceré veľké cvičenia. Aj keď riziko invázie alebo blokády ostrova pretrváva, analytici upozorňujú na to, že Peking by mohol využiť aj tzv. izoláciu vedenú pobrežnou strážou na kontrolu obchodnej lodnej dopravy v jeho okolí. Čína tvrdí, že ostrov je súčasťou jej územia, a uplatňuje právnu jurisdikciu nad vodami v jeho okolí, čo však Tchaj-pej odmieta.
Napätie vo vodách východne od Taiwanu v posledných týždňoch opäť rastie po tom, ako čínske plavidlá pobrežnej stráže a ďalšie lode spustili operáciu v oblasti. Čínske štátne médiá uviedli, že ide o reakciu na rokovania medzi Japonskom a Filipínami o vymedzení hraníc v týchto vodách. Peking tvrdí, že má nad nimi výhradnú kontrolu a rokovania preto považuje za „nelegálne“.
Hovorca čínskej pobrežnej stráže v sobotu uviedol, že pracovná skupina vedená plavidlom Xiushan nahradila inú jednotku, aby pokračovala v „patrolách na uplatňovanie práva“ vo vodách východne od ostrovného štátu. Tchaj-pej označil čínsku operáciu za „provokáciu“ a „maskovaný expanzionizmus“.
Taiwanská pobrežná stráž informovala, že nasadila dve lode, ktoré „plávali vedľa a monitorovali“ dve čínske plavidlá, vrátane Xiushan, ktoré sa nachádzali približne 100 kilometrov od pobrežia. „Taiwan má suverénne právo a jurisdikciu nad výhradnou ekonomickou zónou východne od Taiwanu, zatiaľ čo Čína nemá absolútne žiadne suverénne právo na žiadne vody okolo Taiwanu,“ uviedla vo vyhlásení.
Čína v posledných rokoch výrazne zvýšila vojenský tlak na Taiwan a uskutočnila viaceré veľké cvičenia. Aj keď riziko invázie alebo blokády ostrova pretrváva, analytici upozorňujú na to, že Peking by mohol využiť aj tzv. izoláciu vedenú pobrežnou strážou na kontrolu obchodnej lodnej dopravy v jeho okolí. Čína tvrdí, že ostrov je súčasťou jej územia, a uplatňuje právnu jurisdikciu nad vodami v jeho okolí, čo však Tchaj-pej odmieta.