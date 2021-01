Prezidentka Taiwanu sa stretla on-line s veľvyslankyňou USA

Tchaj-pej 14. januára (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen absolvovala vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie stretnutie s americkou veľvyslankyňou pri OSN Kelly Craftovou. Informovala o tom agentúra DPA.



Prezidentka s Craftovou hovorila o členstve Taiwanu v medzinárodných inštitúciách, posilnení spolupráce medzi týmto ostrovom a USA, zdieľaní základných demokratických hodnôt, spolupráci v oblasti vzdelávania i o ďalších záležitostiach. Uviedol to vo vyhlásení hovorca taiwanskej prezidentskej kancelárie Xavier Čang.



"Prezidentke Cchaj Jing-wen som dala jasne najavo, že USA stoja a vždy budú stáť pri Taiwane ako priateľ a partner, stojac plece pri pleci ako piliere demokracie," napísala Craftová na Twitteri.



Taiwan podľa jej vyjadrení "má čo ponúknuť" v oblasti zdravotníctva, technológii a vedy, avšak nemôže tieto úspechy zdieľať na pôde inštitúcií OSN z dôvodu prekážok zo strany Čínskej ľudovej republiky.



Craftová mala Taiwan pôvodne navštíviť osobne. Americké ministerstvo zahraničných vecí v stredu zrušilo všetky zahraničné cesty služobne vyššie postavených predstaviteľov, ktoré sa mali konať pred budúcotýždňovou inauguráciou nového prezidenta USA Joea Bidena. Rozhodnutie ovplyvnilo i plánovanú cestu ministra zahraničných vecí Mikea Pompea do Belgicka.



Čína Craftovej plánovanú cestu na Taiwan ostro kritizovala, píše DPA. Peking 8. januára pohrozil Spojeným štátom, že "draho zaplatia" za to, ak Craftová v nasledujúcich dňoch vykoná plánovanú cestu na Taiwan.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, no Čína považuje tento demokratický ostrov za súčasť svojho územia.