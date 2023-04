Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen pricestovala do Belize

Belize 3. apríla (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v nedeľu pricestovala do Belize, kde má rokovať o posilnení vzťahov. TASR správu prevzala v pondeleok z agentúry AFP.



Cchaj Jing-wen privítali s vojenskými poctami a červeným kobercom. Ešte v pondelok sa má stretnúť s premiérom Belize Johnom Bricenom a očakáva sa, že potvrdia vzájomné vzťahy. Do Belize prišla zo susednej Guatemaly.



Cchcaj v nedeľu v Guatemale povedala, že Taiwan bude pokračovať v podpore rozvoja svojich diplomatických vzťahov. Prezident Guatemaly Alejandro Giammattei prisľúbil, že jeho krajina bude aj naďalej uznávať zvrchovanosť Taiwanu.



Taiwanská prezidentka sa v rámci svojej cesty zastavila v New Yorku v USA. Oznámila tiež, že na spiatočnej ceste z Latinskej Ameriky sa plánuje stretnúť s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevinom McCarthym v Los Angeles v Kalifornii. USA s Taiwanom neudržiavajú oficiálne diplomatické vzťahy, poskytujú mu však podporu a zbrane.



Cieľom cesty je posilniť vzťahy Taiwanu s Belize a Guatemalou, ktoré v súčasnosti spolu s Paraguajom ako jediné z krajín Latinskej Ameriky uznávajú nezávislosť Taiwanu. Honduras koncom marca diplomatické vzťahy s Taiwanom prerušil a následne ich nadviazal s pevninskou Čínou.



Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia v rámci politiky jednej Číny. Taiwan však má autonómnu vládu a označuje sa za nezávislý. Peking preto hrozí, že ho v prípade potreby obsadí aj s použitím vojenskej sily.