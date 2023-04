Taiwanská prezidentka: Podpora USA nás uisťuje, že nie sme sami

Washington 5. apríla (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v stredu uviedla, že stretnutie taiwanskej delegácie s početnou skupinou amerických kongresmanov v Kalifornii je dôkazom, že Taiwan má v medzinárodnom spoločenstve priateľov a nie je izolovaný. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevin McCarthy v stredu privítal taiwanskú prezidentku v priestoroch Prezidentskej knižnice Ronalda Reagana v Simi Valley neďaleko Los Angeles. Cchaj sa v Spojených štátoch zastavila na svojej ceste do Guatemaly a Belize. Tie patria medzi jedny z mála krajín, s ktorými Taiwan ešte udržuje diplomatické vzťahy.



"Chcela by som poďakovať predsedovi McCarthymu za jeho vrelú pohostinnosť" a za to, že pozval kongresmanov z radov republikánov i demokratov, ktorí si našli čas, aby sa k nám dnes pripojili, povedala Cchaj.



"Ich prítomnosť a neochvejná podpora uisťujú obyvateľov Taiwanu, že nie sme izolovaní a nie sme sami," dodala.



McCarthy prezidentke povedal, že spoločná viera v demokraciu a slobodu tvorí "základ" trvalého vzťahu.



"Priateľstvo medzi Taiwanom a USA je pre slobodný svet veľmi dôležité a je nevyhnutné na udržanie ekonomickej slobody, mieru a regionálnej stability. Budeme si ctiť svoje záväzky a zopakujeme náš záväzok voči našim spoločným hodnotám, za ktorými sú všetci Američania zjednotení," uviedol.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove.



USA, tak ako väčšina krajín, nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Poskytuje mu však ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch s Pekingom. To sa vystupňovalo vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking odštartoval sériu vojenských cvičení v okolí ostrova.



Čína tento týždeň varovala McCarthyho, že stretnutím s Cchaj si "zahráva s ohňom".