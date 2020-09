Taiwanská prezidentka vyznamenala bývalého predsedu českého Senátu Kub

Tchaj-pej 3. septembra (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen udelila vo štvrtok štátne vyznamenanie zosnulému predsedovi českého Senátu Jaroslavovi Kuberovi. Medailu "Rad priaznivých oblakov" prebral Kuberov nástupca Miloš Vystrčil počas svojej návštevy tejto ostrovnej krajiny, ktorej územie si nárokuje Čína, informuje agentúra AP.



Bývalý predseda hornej komory českého parlamentu Kubera pôvodne plánoval návštevu Taiwanu, zomrel však v januári tohto roka. Vystrčil sa rozhodol pokračovať v jeho plánoch aj po nátlaku Pekingu, ktorý takúto návštevu označil za "otvorenú provokáciu".



Taiwanská prezidentka nazvala Kuberu "skvelým priateľom" a zároveň vyzdvihla Vystrčilov utorkový prejav v tamojšom parlamente, ktorý sa podľa nej "dotkol mnohých sŕdc".



Vystrčil počas prejavu prisľúbil obranu hodnôt demokracie a slobody a zároveň nazval sám seba "Taiwančanom", čím odkázal na slávny podobný výrok amerického prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1963.



"Naše činy vravia priateľom v Európe i po celom svete, že ako občania Taiwanu alebo Českej republiky nepodľahneme utláčaniu, svoj názor budeme hrdo a nahlas vyjadrovať, aktívne sa budeme zapájať do medzinárodných záležitostí a prispievať (do nich) našimi schopnosťami," povedala prezidentka.



Česko, podobne ako väčšina krajín sveta, nemá s Taiwanom oficiálne diplomatické vzťahy. Taiwan má nezávislú vládu od roku 1949, avšak Čína považuje tento ostrov v rámci koncepcie jednej Číny za súčasť svojho územia a nástojí na tom, aby tento postoj akceptovali aj ostatné štáty.



Čína predtým varovala, že Vystrčil za svoju návštevu zaplatí "vysokú cenu". Hoci česká vláda jeho návštevu Taiwanu nepodporila, v reakcii na prudké odsúdenie zo strany Číny si Praha predvolala čínskeho veľvyslanca v ČR. Peking si v pondelok recipročne takisto predvolal českého veľvyslanca v Číne.



Vystrčil pricestoval na Taiwan s približne 90-člennou delegáciou vrátane politikov, podnikateľov a zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií v nedeľu a zostane tam do piatka. Podľa jeho slov je cieľom návštevy podpora obchodných vzťahov s Taiwanom a Česká republika sa nemôže podriadiť námietkam Číny.