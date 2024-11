Taiwanské úrady ukončili vyšetrovanie výbuchu pagerov v Libanone

Tchaj-pej 11. novembra (TASR) - Taiwanské úrady v pondelok vyhlásili, že ukončili vyšetrovanie výbuchu pagerov, ktoré v septembri zabili a zranili viacero členov proiránskeho libanonského hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuter.



Podľa zdrojov z bezpečnostného prostredia vybuchnuté pagere mali značku Gold Apollo a táto spoločnosť sídli na Taiwane. Spoločnosť však vyhlásila, že nie je výrobcom pagerov a ich výrobu na Taiwane poprela aj miestna vláda.



Tchaj-pejeská prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že model pagera AR-924, ktorý vybuchol v Libanone, bol dodaný spoločnosťou Frontier Group Entity a bol vyrobený mimo územia Taiwanu. Spoločnosť Gold Apollo spoločnosti Frontier umožnila vyobraziť svoju značku na pageroch.



"Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by niektorí z domácich výrobcov alebo jednotlivcov boli spolupáchateľmi výbuchov, alebo by porušovali zákon o financovaní boja proti terorizmu, alebo sa podieľali na iných nezákonných činnostiach," uviedla prokuratúra.



Izraelský premiér Benajmin Netanjahu sa v nedeľu prvýkrát verejne vyjadril k výbuchom pagerov a vysielačiek členov Hizballáhu zo 17. a 18. septembra a priznal, že za útokom stál Izrael. Pri výbuchoch vtedy zomrelo 39 ľudí a viac ako 3000 sa zranilo.