Taiwanská vláda sľúbila, že odstráni sochy bývalého čínskeho diktátora

Tchaj-pej 24. apríla (TASR) - Taiwanská vláda sa zaviazala odstrániť takmer 800 sôch čínskeho vojenského diktátora Čankajška, ktorý na tomto ostrove vládol niekoľko desaťročí v rámci stanného práva. Jeho dedičstvo je naďalej predmetom sporných diskusií v krajine, informuje v stredu TASR na základe portálu The Guardian.



V prejave pred taiwanským zákonodarným zborom jeden z predstaviteľov vlády v pondelok uviedol, že ministerstvo vnútra urýchlene odstráni zostávajúcich 760 sôch bývalého diktátora. Tento prísľub bol reakciou na kritiku, že vláda nepostupuje dostatočne rýchlo.



V roku 2018 taiwanská vláda zriadila dočasný výbor, ktorý má prešetriť Čankajškovu vládu. Ten bol prezidentom Čínskej republiky - v Číne a potom na Taiwane - až do svojej smrti v roku 1975. Medzi odporúčania výboru patrilo odstránenie tisícov jeho sôch z verejných priestranstiev.



Taiwan je posiaty jeho sochami a tamojšia spoločnosť už roky diskutuje o ich ďalšom osude, píše Guardian. Mnohé z nich už zmizli - často boli premiestnené do parku v severnej časti Tchaj-peja, ktorý je teraz známy tisíckami jeho podobizní rozmiestnených po areáli.



Prísľub odstrániť zostávajúce sochy prišiel po výzvach na dosiahnutie pokroku v súvislosti s pozastaveným rozhodnutím o soche Čankajška v Tchaj-peji, ktorá je vysoká viac než šesť metrov a je chránená čestnou strážou vojenskej polície.



Diskusia o dedičstve bývalého prezidenta Čínskej republiky je do veľkej miery rozdelená podľa straníckych línií. Vládnuca Demokratická pokroková strana obhajuje odklon od súčasnej pocty preukazovanej Čankajškovi obhajuje, opozícia zas vládu obviňuje, že chce vymazať históriu.



Čankajškovo dedičstvo je na Taiwane už dlho predmetom politických sporov. Na konci občianskej vojny v Číne v roku 1949 utiekol spolu s miliónmi stúpencov jeho Čínskej národnej strany (KMT) na Taiwan. V exile vytvoril vládu Čínskej republiky a desaťročia až do svojej smrti v roku 1975, keď moc odovzdal svojmu synovi, vládol na Taiwane v rámci brutálneho stanného práva, píše Guardian.



Odhaduje sa, že do konca stanného práva v roku 1987 bolo uväznených až 140.000 ľudí a ďalších 3000 až 4000 bolo popravených za skutočný alebo domnelý odpor proti KMT.