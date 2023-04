Taiwanská vládna strana predstavila svojho prezidentského kandidáta

Tchaj-pej 12. apríla (TASR) - Kandidátom taiwanskej vládnucej strany v budúcoročných prezidentských voľbách sa stal súčasný viceprezident Laj Čching-te, známy aj pod menom William Lai.



Podľa agentúry AFP si tak Demokratická pokroková strana (DPP) vybrala kandidáta, ktorý sa v otázke nezávislosti Taiwanu vyjadruje otvorenejšie ako súčasná prezidentka Cchaj Jing-wen, informuje TASR.



Toto oznámenie prišlo dva dni po tom, ako Čína oficiálne ukončila rozsiahle vojenské cvičenie v okolí Taiwanu, počas ktorého čínska armáda simulovala cielené údery a nacvičoval blokádu ostrova.



Šesťdesiattriročný Laj bol dlho považovaný za hlavného favorita na nomináciu DPP ako nástupcu Cchaj Jing-wen, ktorá po skončení svojho druhého štvorročného funkčného obdobia v máji 2024 nemôže znovu kandidovať.



Laj už dlho zastáva názor, že Taiwan nemôže dosiahnuť mierovú budúcnosť ústupkami Číne, a vyzýva obyvateľov ostrova, aby sa zjednotili proti autoritárstvu Pekingu. V stredu na tlačovej konferencii tento svoj postoj potvrdil.



Vyhlásil, že demokratický blok v medzinárodnom spoločenstve si "teraz všimol hrozbu Číny pre medzinárodné spoločenstvo" a má obavy o mier v Taiwanskom prielive.



Čína, ktorá si nárokuje samosprávny Taiwan ako súčasť svojho územia, od zvolenia Cchaj Jing-wen v roku 2016 zvýšila vojenský, diplomatický a hospodársky tlak na tento ostrov. Cchaj totiž považuje Taiwan za suverénny štát.



Laj Čching-te ocenil pôsobenie súčasnej prezidentky a avizoval, že aj on chce pokračovať "v posilňovaní demokratického Taiwanu rovnakou demokratickou cestou, aby svet videl hodnotu Taiwanu a prijal ho".



AFP pripomenula, že Laj v januári vyhlásil, že svoj ostrovný štát už považuje za "suverénnu krajinu a nie je potrebné, aby Taiwan opäť vyhlásil nezávislosť".



Peking v reakcii na to uviedol, že akýkoľvek krok Taiwanu smerom k vyhláseniu formálnej nezávislosti by vyvolal vojenskú reakciu.



Laj v stredu vyhlásil, že napriek rétorike Číny a jej vyhrážkam použitím armády je odhodlaný pracovať na budovaní mieru s Pekingom.



"Nevzdáme sa ani žiadnej šance na mier," dodal s tým, že obe strany musia spolupracovať na zlepšení života ľudí na oboch stranách Taiwanského prielivu.



Laj tiež poslal odkaz voličom, keď povedal, že budúcoročné voľby budú "voľbou medzi demokraciou alebo autoritárstvom".