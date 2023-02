Taiwanské ministerstvo obrany urýchli vývoj vojenských dronov

Tchaj-pej 7. februára (TASR) - Taiwan urýchli vývoj vojenských dronov s ohľadom na výsledky monitorovania vojny na Ukrajine a pokračujúce vyhrážky Pekingu o vojenskom zásahu proti ostrovu. V utorok to uviedlo taiwanské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"V reakcii na súčasnú nepriateľskú hrozbu a s využitím všeobecných skúseností s bezpilotnými lietadlami v ukrajinsko-ruskej vojne ministerstvo obrany urýchľuje výskum, vývoj a výrobu rôznych bezpilotných lietadiel s cieľom skonštruovať asymetrickú bojovú silu pre naše bezpilotné lietadlá," povedala hovorkyňa taiwanského rezortu obrany.



Drony zohrávajú v rusko-ukrajinskom konflikte významnú úlohu na oboch stranách. Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov považuje bezpilotné lietadlá za budúcnosť moderného vedenia vojny, pripomína agentúra Reuters.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove. Situácia v Taiwanskom prielive je v súčasnosti napätá, pričom čínske lietadlá prakticky denne prenikajú do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ).



Šéf taiwanskej diplomacie Joseph Wu Čao-sie nedávno v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News upozornil, že Peking by mohol na Taiwan zaútočiť v roku 2027. Ostrov preto podľa neho musí byť veľmi obozretný.