Taiwanskú zónu protivzdušnej obrany narušili čínske vojenské lietadlá

Tchaj-pej 2. augusta (TASR) - Vyše 20 čínskych vojenských lietadiel vstúpilo v utorok do vzdušnej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ) Taiwanu. Oznámilo to taiwanské ministerstvo obrany po tom, čo na ostrov pricestovala predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Čína varovala pred "vážnymi dôsledkami" takejto návštevy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo na sociálnej sieti Twitter, že 2. augusta narušilo ADIZ na juhozápade 21 lietadiel čínskej armády. ADIZ nie je to isté ako vzdušný priestor Taiwanu. Zóna protivzdušnej obrany zaberá oveľa väčšiu oblasť, ktorá sa dokonca prekrýva aj s čínskou identifikačnou zónou protivzdušnej obrany, vysvetľuje AFP. Ide o oblasť mimo územia a vzdušného priestoru krajín. Tie však v rámci národnej bezpečnosti rozpoznávajú, monitorujú a kontrolujú cudzie lietadlá v tejto zóne. Technicky však ide o medzinárodný vzdušný priestor.



Čína v utorok kritizovala "extrémne nebezpečné" kroky Spojených štátov na Taiwane v súvislosti s návštevou Pelosiovej na Taiwane. Čínsky rezort obrany uviedol, že spustí "cielené vojenské akcie".



Čínska armáda oznámila, že začne v utorok v noci vojenské cvičenie v blízkosti Taiwanu. To bude zahŕňať vzdušné i morské manévre na severne, juhozápadne a juhovýchodne od Taiwanu ako aj testovacie odpáľovanie rakiet v mori južne od Taiwanu, cituje čínsku armádu agentúra Reuters.



Pelosiová je najvyššie postavenou predstaviteľkou Spojených štátov na návšteve tohto samosprávneho ostrova za uplynulých 25 rokov. Cesty zahraničných predstaviteľov na Taiwan vníma Peking ako prejav uznania nezávislosti tohto ostrova, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.